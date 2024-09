Het DTM-kampioenschap zal geen gebruik maken van de grindstrook die dit jaar door de Formule 1 werd getest bij de laatste twee bochten van de Red Bull Ring. Sinds het circuit in Spielberg weer vast onderdeel van de motorsportkalender werd na de renovatie door energiedrankengigant Red Bull, zijn er voortdurend klachten geweest over coureurs die de baan verlaten en de track limits overschrijden. Om dit probleem aan te pakken, installeerden de organisatoren voor de 2024-editie van de Oostenrijkse Grand Prix grindbakken bij de laatste twee negentig graden bochten. Deze oplossing werd door Formule 1-coureurs alom geprezen. Vooral na het evenement in 2023 - waarbij talloze kwalificatieronden werden geschrapt vanwege het overtreden van track limits – werd er nadrukkelijk gevraagd om aanpassingen aan het circuit.

Dezelfde grindbakken zullen echter ontbreken als DTM dit weekend afreist naar het circuit in Spielberg. De organisatoren van het circuit hebben wederom de welbekende uitloopstroken geïnstalleerd. "De grindbakken die dit jaar tijdelijk werden geïnstalleerd, zijn na de Formule 1 verwijderd en zullen ook niet aanwezig zijn tijdens het DTM-weekend", vertelt een woordvoerder van de Red Bull Ring aan Motorsport-Total.com, zustersite van Motorsport.com.

DTM-promotor ADAC had liever dezelfde oplossing voor de track limits als bij F1 gezien. Inmiddels was het grind alweer verwijderd voor de MotoGP-race, die 16 tot en met 18 augustus op het Oostenrijkse circuit plaatsvond. Het verwijderen van de grindbakken was vooraf gepland, omdat deze een onveilige situatie creëren voor de motorcoureurs.

De grindoplossing in Spielberg was specifiek ontworpen om snel opnieuw opgebouwd te worden, en het circuit had meer dan een maand de tijd om het werk te voltooien voor het DTM-weekend op 28 en 29 september. Als reactie op de situatie zei een woordvoerder van ADAC tegen Motorsport-Total.com: "We hadden het graag gedaan zoals in de Formule 1, maar de Red Bull Ring vertelde ons dat het vanwege tijd- en beschikbaarheidsredenen niet kon worden uitgevoerd."

Het is onduidelijk of er andere redenen waren met betrekking tot beschikbaarheid die het opnieuw installeren van deze oplossing hebben verhinderd. Kosten zouden een ander belangrijk motief geweest kunnen zijn. Motorsport.com rekende uit dat het ongeveer €50.000 kost om asfalt te vervangen door een grindstrook. Hoewel dit misschien niet significant is voor wereldkampioenschappen zoals F1 en MotoGP, is het een aanzienlijk bedrag voor een regionale serie zoals de DTM.

De Duitse raceklasse zal bij het handhaven van track limits dus moeten vertrouwen op een vergelijkbare oplossing als vorig jaar. Dit houdt in dat er drie paaltjes in het uitloopgebied van de laatste twee bochten worden geplaatst om de coureurs te laten zien hoe wijd ze kunnen gaan. Er hebben in het verleden echter verhitte discussies plaatsgevonden over de track limits op de Red Bull Ring, waarbij de daaropvolgende straffen het moeilijk maakten om de startopstelling te bepalen. De methode die ADAC vorig jaar gebruikte was succesvol tijdens de kwalificatie, terwijl sommige coureurs zich tijdens de race afvroegen waarom rivalen alleen werden gestraft wanneer ze herhaaldelijk voordeel hadden behaald door van de baan af te gaan tijdens de race.