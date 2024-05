DTM Lausitzring race 2: Preining verschalkt Audi-duo, Vermeulen P13

Thomas Preining van het Manthey EMA-team was de race vanaf pole gestart. De DTM-kampioen van 2023 kwam goed weg bij de start en behield de leiding voor Ricardo Feller, maar Preining kon de Zwitser en diens naar de derde stek opgeschoven teamgenoot Kelvin van der Linde niet van zich afschudden. Aan het begin van de vierde ronde positioneerde Feller zijn Audi in bocht 1 aan de buitenkant van de Porsche van Preining. Hij kreeg daarmee de binnenlijn in de volgende rechterbocht en kon daar – ondanks dat hij even over het gras ging – de Oostenrijker voorbij steken en de leiding in de race pakken.

Een korte safety car-periode, veroorzaakt door Clemens Schmid, dreigde de status quo te verstoren, maar pas toen na twintig minuten racen het pitwindow openging, veranderde de volgorde vooraan weer. Preining dook als eerste van de leiders de pits in, waarna Feller en Van der Linde hem in de ronden daarna volgden. Feller wist aanvankelijk de leiding te behouden, maar de banden van Preining waren al op temperatuur en hij vond in ronde 18 een weg langs de Audi om de koppositie terug te pakken.

Door de tijd die ze op de baan doorbrachten, waren ze echter kwetsbaar voor een overcut Van van der Linde, die beiden voorbij reed door een ronde later zijn verplichte pitstop te maken. Preining zat nu ingeklemd tussen de twee Abt-coureurs en hij liep het risico om ook de tweede plaats te verliezen. Maar de 25-jarige coureur wist zijn rivalen te slim af te zijn door met een gewaagde actie bij de hairpin voorbij Van der Linde te stomen en de beslissende doortocht naar de overwinning te maken.

Podium: Thomas Preining, Manthey EMA Foto door: Alexander Trienitz

Feller passeerde Van der Linde een paar bochten later ook, hoewel de stewards hem later vroegen om zijn positie terug te geven vanwege een illegale inhaalactie. Voordat Feller en Van der Linde van plaats konden wisselen, werd de safety car opnieuw ingezet, dit keer voor een botsing tussen Maximilian Paul en Luca Stolz. Pas toen de race met nog dertien minuten op de klok werd hervat, kon Feller zijn teamgenoot voor laten gaan. Van der Linde hield de druk op Preining tot het einde toe hoog, ondanks dat hij na zijn overwinning van zaterdag twintig kilogram extra ballast had mee moeten nemen. De Porsche-coureur kon echter met een winstmarge van 1,4 seconden de finishlijn passeren.

Slechts 16 auto's finishten de race, wat betekent dat iedereen behalve de als 16e geplaatste Ben Dorr (Dorr McLaren) punten scoorde. Thierry Vermeulen eindigde op de dertiende plaats.

Uitslag DTM race 2 Lausitzring: