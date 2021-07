DTM Lausitzring: Tv-schema, deelnemers en meer

Het is alweer een ruime maand geleden dat het nieuwe DTM-tijdperk op het legendarische circuit van Monza van start ging. De teams en coureurs hebben de tijd gehad om het openingsweekend onder het nieuwe technische reglement uitgebreid te analyseren en de verbeterpunten te ontdekken. De geleerde lessen mogen aankomend weekend in praktijk gebracht worden. Dan vindt op de Lausitzring namelijk de tweede ronde van het seizoen 2021 plaats. Het belooft opnieuw een spannende strijd te worden tussen de merken BMW, Mercedes, Audi, Lamborghini, Ferrari en McLaren.

Op Monza verdeelden Red Bull-protegé Liam Lawson (Ferrari) en Kelvin van der Linde (Audi) de prijzen. De Zuid-Afrikaan leidt de dans in het kampioenschap, mede door een DNF van Lawson in de tweede race. In het zeer competitieve veld kan de titelstrijd snel overhoop gegooid worden, dus er kan nog veel gebeuren. Nico Müller (Audi), Vincent Abril (Mercedes) en Alex Albon (Ferrari) zitten op het vinkentouw.

Tijdschema DTM-weekend Lausitzring

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 23 juli 13.00u-13.45u Tweede vrije training Vrijdag 23 juli 16.05u-16.35u Kwalificatie race 1 Zaterdag 24 juli 10.30u-10.50u Race 1 Zaterdag 24 juli 13.30u-15.00u Kwalificatie race 2 Zondag 25 juli 10.10u-10.30u Race 2 Zondag 25 juli 13.30u-15.00u

DTM op televisie kijken

In Nederland is het DTM-kampioenschap live te volgen via Ziggo. Dat geldt echter alleen voor de races, de vrije trainingen en de kwalificatie worden niet live uitgezonden. Beide races zijn voor klanten van Ziggo te zien via het gratis kanaal 14 en via Ziggo Sport Totaal Select. Ook op het speciale Racing-kanaal zijn de races te volgen. De uitzending van de DTM-races op Ziggo begint op zowel zaterdag als zondag om 13.15 uur, de race start om 13.30 uur.

Wie geen abonnement heeft op Ziggo kan het speciale pakket Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Hier wordt ook de DTM Trophy uitgezonden, het kampioenschap onder de DTM voor jonge talenten. Deze uitzendingen beginnen op beide dagen om 15.05 uur.

Op de Duitse televisie is de DTM alleen nog te volgen via Sat.1. Zij hebben de uitzendrechten overgenomen van ARD, dat het kampioenschap vele jaren via het publieke net uitzond. Sat.1 zit bij de meeste Nederlandse providers niet in het basispakket.

Livestream van DTM

In Nederland is er helaas geen legale livestream van de DTM beschikbaar. Het kampioenschap heeft met DTM Grid wel een platform waar live de races gestreamd worden, maar door de exclusiviteitsdeal met Ziggo is dit in Nederland niet beschikbaar. Ook de uitzendingen op het YouTube-kanaal van de DTM zijn geo-restricted voor kijkers uit Nederland.

Stand in het DTM-kampioenschap na ronde 1:

Pos Coureur Punten Monza 1 Kelvin van der Linde 36 - 8/6 3/1 25/1 2 Liam Lawson 27 - 25/1 2/2 - 3 Nico Müller 22 - 4/8 - 18/2 4 Vincent Abril 21 3/1 18/2 - - 5 Alexander Albon 18 - 12/4 - 6/7 6 Lucas Auer 16 1/3 - - 15/3 7 Maximilian Götz 16 - 15/3 - 1/10 8 Sheldon Linde 13 - - 1/3 12/4 9 Daniel Juncadella 12 2/2 10/5 - - 10 Marco Wittmann 12 - 2/9 - 10/5 11 Philip Ellis 8 - - - 8/6 12 Maximilian Buhk 6 - 6/7 - - 13 Mike Rockenfeller 5 - 1/10 - 4/8 14 Esteban Muth 2 - - - 2/9 15 Esmee Hawkey - - - - 16 Arjun Maini - - - - 17 Timo Glock - - - - 18 Dev Gore - - - - 19 Sophia Floersch - - - -

DTM-kalender 2021:

Ronde Datum Circuit 1 18-20 juni Monza 2 23-25 juli Lausitzring (GP lay-out) 3 6-8 augustus Zolder 4 20-22 augustus Nürburgring 5 3-5 september Red Bull Ring 6 17-19 september Assen 7 1-3 oktober Hockenheim TBA TBA Norisring