De eerste race op de Lausitzring begon onder een strak zonnetje, maar de teams hadden de buienradar er al bij gepakt omdat de donkere wolken zich samenpakten rond het circuit. Polesitter Kelvin van der Linde maakte geen fout en ging als leider door bocht 1, gevolgd door teamgenoot Ricardo Feller die afrekende met regerend DTM-kampioen Thomas Preining. Thierry Vermeulen verloor bij het gedrang bij de start posities doordat hij door het gras ging, waardoor hij naar de laatste plaats terugviel. Het leek even goed te gaan met het weer, maar al na ruim twee minuten begonnen de eerste regendruppels te vallen.

Het resulteerde in de zeer verraderlijke situatie dat een deel van de baan nog droog was, maar vanaf de laatste sector begon het al flink nat te worden. Na vijf minuten begon het te plenzen terwijl de coureurs nog op slicks reden. Enkele coureurs besloten regenbanden te pakken, maar een deel reed ondanks de hevige regen door. Arjun Maini was de eerste die een pitstop maakte, een ronde later volgden veel meer coureurs het voorbeeld, waaronder raceleider Van der Linde. Feller moest door, want zijn teamgenoot was binnengekomen voor zijn pitstop. Op de koude regenbanden bleek het een uitdaging voor de coureurs om op de baan te blijven en na elf minuten besloot de wedstrijdleiding de safety car de baan op te sturen vanwege de gevaarlijke situatie.

Maro Engel was de grootste winnaar van deze regendans, want hij klom op naar de tweede plaats - elf posities winst. Maini volgde op P3 terwijl Van der Linde de leiding behield op het moment dat zelfs naar de rode vlag werd gegrepen. Op beelden was te zien dat de auto in korte tijd veranderd was in een zwembad waarbij aquaplaning op de loer lag. Na een onderbreking van enkele minuten ging de race om 17.29 uur weer van start, achter de safety car. Die bleef meerdere ronden het veld leiden omdat de omstandigheden niet veel beter werden. En - niet geheel verrassend - volgde met 40 minuten te gaan de tweede rode vlag van de race omdat het opnieuw met bakken uit de hemel kwam.

Gok op de slicks

Engel stelde op de boordradio op dat moment zelfs dat er 'geen schijn van kans' was op een nieuwe herstart gezien de omstandigheden. Om 17.54 uur wilde de wedstrijdleiding het echter opnieuw beginnen, waardoor er slechts tien minuten echt geracet waren in bijna een uur tijd. Met 34 minuten resterend en rond de klok van 18.00 uur ging de race eindelijk weer verder, dit keer tot het einde omdat de regen wegtrok en langzaam plaatsmaakte voor een waterig zonnetje. De situatie bij deze start was heel anders dan die van 17.00 uur, maar hetzelfde was dat Van der Linde de leiding had. Ayhancan Güven was de eerste die binnen de pitstop window zijn verplichte pitstop maakte en besloot door te gaan op regenbanden.

Van der Linde maakte laat zijn pitstop, maar Engel, Feller en Mirko Bortolotti wachtten tot het allerlaatste moment. Opvallend was dat Bortolotti als enige de gok waagde op de slicks. Die gok bleek iets te ambitieus, waardoor hij Vermeulen op bezoek kreeg in de strijd om P17 en hem voorbij moest laten. Enkele ronden later begonnen de slicks wel te werken en kon Bortolotti terugslaan. Door een inhaalactie via een natte plek op de baan viel de Lamborghini-coureur weer terug tot achter de Nederlander, maar kort daarna pakte hij P16. In de slotfase van de race ging het fout voor Vermeulens teamgenoot Aitken, die in de rondte werd getikt door Güven. Dat incident bleef onbestraft.

Na een uur racen - en 37 minuten later dan gepland - kwam Van der Linde onbedreigd als winnaar over de streep, voor Engel en Preining. Lucas Auer greep naast het podium, gevolgd door Feller en Sheldon van der Linde en Maini. Nicki Thiim, Christian Engelhart en Luca Stolz completeerden de top-tien, Bortolotti viel er net buiten maar pakt alsnog vijf punten. Vermeulen bleef puntloos in race 1 met de zeventiende plaats.

Vandaag begon de race later vanwege het wereldkampioenschap ijshockey, maar race 2 op de Lausitzring zal zondag zoals gebruikelijk om 13.30 uur beginnen.

Uitslag DTM race 1 Lausitzring

Uitslag volgt later.