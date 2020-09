Duval pakt pole, Frijns start eerste race in Assen als tweede

Onder een voorzichtig zonnetje en met voor de verandering weer fans op de tribunes - een unicum in coronatijd - mochten de DTM-coureurs hun kunsten vertonen. Na de vrijdagse sessies was al duidelijk dat Audi superieur is en tijdens de beslissende tijdtraining werden die verhoudingen alleen nog maar bevestigd. Audi begon voortvarend in de eerste runs, met kwalificatiebeest Robin Frijns bovenaan de tijdenlijst. De Nederlander wist voor vier van de zes verreden races pole-position te veroveren en blijkt tijdens kwalificaties ontketend met zijn RS5.

Op het TT Circuit Assen, waar Gerhard Berger Frijns alvast naar voren heeft geschoven als favoriet, kwam de Limburger opnieuw sterk voor de dag. De enige Nederlandse deelnemer aan de DTM opende het bal met een 1.23.375, bijna drie tienden sneller dan Abt-teamgenoot en naaste belager Nico Müller. Regerend kampioen René Rast sloot de eerste runs als derde af, in dit stadium nog voor Loïc Duval. De Fransman wist zijn slag echter te slaan tijdens de tweede en afsluitende runs. Waar Frijns zich niet meer verbeterde doordat hij een bocht te wijd nam, kwam Duval wel als een duveltje uit een doosje langszij. Hij wist pole te pakken met een marginaal verschil, Frijns moest aan het eind van de rit genoegen nemen met P2

Op de startrijen achter Frijns vinden we louter Audi-coureurs. Müller heeft de derde startplek in handen en krijgt op de tweede rij gezelschap van de verrassend sterke WRT-coureur Ferdinand Habsburg. Mike Rockenfeller en Rast bezetten de posities vijf en zes. Het betekent ook dat we de beste BMW-coureur slechts op P7 vinden: Lucas Auer. Deze overmacht van Audi lijkt een veeg teken voor de race te zijn, al is het op voorhand allerminst een gelopen race in Assen. Coureurs worstelen namelijk met de bandenslijtage op het TT Circuit - ondanks een nieuwe asfaltlaag - waardoor de race grotendeels om bandenmanagement zal draaien. Daarnaast lijken er aan het begin van de middag enkele buien over Drenthe te trekken, hetgeen de eerste van twee krachtmetingen eveneens onvoorspelbaar kan maken.

De eerste DTM-race op het TT Circuit Assen begint zaterdagmiddag om 13.30 uur.

Kwalificatie DTM Assen zaterdag - uitslag