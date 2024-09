DTM Kwalificatie 2 Spielberg: Bortolotti op pole, titelrivalen ver weg

Mirko Bortolotti beleeft in de Oostenrijkse Alpen het weekend van zijn leven. De 34-jarige coureur van SSR Lamborghini won gisteren al de eerste DTM-race op de Red Bull Ring en mag zondagmiddag de tweede race vanaf pole starten. Bortolotti was in de kwalificatie twee tienden sneller dan Luca Engstler (GTM Lamborghini), derde werd René Rast (Schubert BMW).

Bortolotti nam gisteren door een tegenvallend optreden van Kelvin van der Linde de leiding in het DTM-kampioenschap over. Hij heeft een uitstekende gelegenheid om zondagmiddag – met hierna nog één DTM-raceweekend te gaan – zijn voorsprong in het klassement verder uit te bouwen. Zijn titelrivalen Van der Linde en Maro Engel kwamen namelijk niet verder dan een elfde en dertiende tijd en starten dus met een flinke achterstand. Thierry Vermeulen begint de race – zondag om 13.30 uur – vanaf de vijftiende plaats.

Volledige uitslag DTM kwalificatie 2 Red Bull Ring