DTM-kwalificatie Oschersleben 2: Preining opnieuw op pole, Thiim weer in de problemen

Thomas Preining bevestigt zijn dominantie in Oschersleben: de "Grello"-Porsche-coureur pakt na pole en winst op zaterdag ook in de kwalificatie op zondag met 1:22.400 de poleposition - en opnieuw voor Abt-Lamborghini-coureur Luca Engstler, die 0,105 seconden tekortkwam en zaterdag al tweede werd.

"Een superweekend - de auto was weer, net als gisteren en vrijdag, fantastisch", verheugt Preining zich bij ran.de over het nieuwe topresultaat. "Het was dit weekend echt een teamprestatie - en ik hoop natuurlijk dat we dat in de race kunnen omzetten."

Dat wordt lastiger dan op zaterdag, want de Manthey-coureur moet in de race zien om te gaan met de 20 kilogram succesballast die hij voor zijn zege op zaterdag in de auto krijgt. Hoe sterk de prestatie van de Oostenrijker was, laten opnieuw de klasseringen van de andere Porsche-coureurs zien: teamgenoot Ricardo Feller (+0,319) werd elfde, Land-Porsche-coureur Bastian Buus (+0,387) kwam uit op plaats 13.

BMW-succes dankzij zieke Wittmann - en bandenvoordeel!

Er was ook een opsteker voor Marco Wittmann, die aan een maag-darmaandoening lijdt en zich na de uitvalbeurt op zaterdag met een achterstand van +0,150 seconden op plaats drie positioneerde en daarmee bij de thuiswedstrijd van Schubert voor een goed BMW-resultaat zorgde.´

"De auto voelde gisteren al goed aan, en nu - ook met de BoP-wijzigingen - kunnen we vooraan rijden", verwijst hij naar de gewijzigde Balance of Performance (BoP), die de BMW M4 GT3 Evo opnieuw meer turbodruk toestaat. De Frank heeft door zijn uitvalbeurt nog een extra troef achter de hand, want in Oschersleben hebben alle coureurs voor beide racedagen slechts drie bandensets ter beschikking.

"Natuurlijk heb ik door mijn uitvalbeurt gisteren in de race een bandenvoordeel", zegt de tweevoudig kampioen bij ran.de. "Ik hoop dat we dat kunnen benutten."

DTM-leider Engel beste Mercedes-AMG-coureur

Vanaf de plaatsen vier en vijf starten HRT-Ford-coureur Arjun Maini (+0,222) en DTM-leider Maro Engel (+0,244) in de beste Mercedes. "Ik denk dat dit min of meer het absolute maximum was van wat we in ons pakket hadden", zegt de tevreden Winward-coureur bij ran.de. Temeer omdat zijn merkgenoten niet in de voorhoede eindigden. "In de DTM sta je heel snel eens wat verder naar achteren", weet de 40-jarige.

Precies dat overkwam Engels merkgenoot Lucas Auer, die in zijn snelle ronde in de tweede bocht het grind in gleed en uiteindelijk niet meer dan plaats 17 redde. De Landgraf-Mercedes-coureur, die derde staat in het kampioenschap, kwam 0,568 seconden tekort, wat laat zien hoe klein de verschillen waren.

"Ik schoot rechtdoor": Auer na uitstap ver terug

"Eigenlijk klopte alles, maar ik had het zo moeilijk en toen schoot ik rechtdoor", verklaart de Oostenrijker bij ran.de het incident, waarbij zijn banden flink wat vuil oppikten. Daarna moest hij weer "een trackpositie zoeken. Dat is slecht voor mij en voor iedereen die erachter zat, omdat het zand op de baan brengt."

Toch lukte het hem daarna nog een redelijk fatsoenlijke ronde te rijden. Die voelde "helemaal niet zo slecht" aan, maar was wel "behoorlijk ver off-pace". Met zijn uitstap haalde Auer zich de ergernis van Schubert-BMW-coureur Kelvin van der Linde op de hals, wiens ronde daardoor werd beïnvloed.

"Ik moest mijn ronde afbreken vanwege Auer, die er in Turn 2 afging", zegt de Duits-Zuid-Afrikaan, die ondanks het incident met 0,294 seconden achterstand naar plaats zeven reed. "Er lag natuurlijk veel vuil op de baan" - en hij was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.

"Ik heb hem gevraagd wat er gebeurd is - en natuurlijk doet hij het niet expres. Ik ben gewoon teleurgesteld - andersom was het volgens mij net zo geweest", zegt van der Linde. Auer toont begrip: "Bij iedereen die achter mij zat, was de ronde kapot." Daarom spijt het hem niet alleen voor de Schubert-BMW-coureur, "maar voor iedereen".

Thierry Vermeulen zette zijn Emil Frey-Ferrari met een achterstand van 0,371 seconden op de elfde plaats, waardoor de man uit Venlo de race vanuit de middenmoot zal aanvangen.

Halverwege-kampioen Thiim opnieuw helemaal achteraan

Een nieuwe bittere teleurstelling was er voor Nicki Thiim na de volledig mislukte zaterdag - en dat ondanks iets meer turbodruk door de BoP-aanpassing: de halverwege-kampioen kwam na startplaats 18 op zaterdag dit keer met 0,773 seconden achterstand zelfs niet verder dan plaats 19.

Daardoor staat de Comtoyou-Aston-Martin-coureur, die in het kampioenschap naar plaats twee is teruggevallen, in de race opnieuw voor een enorme uitdaging. Door de terugzetting van McLaren-coureur Ben Dörr met drie startplaatsen na de botsing op zaterdag met Jules Gounon schuiven Auer en Thiim op naar de plaatsen 16 en 18.

Niet alleen Thiim heeft het moeilijk in Oschersleben, maar ook zijn Comtoyou-teamgenoot Nicolas Baert: de zoon van teameigenaar Jean-Michel Baert kwam met 0,897 seconden achterstand als laatste niet verder dan de 20e plaats.

De race wordt zoals gebruikelijk om 13:30 uur gestart - en zelfs regen is niet helemaal uitgesloten. Door het bandenreglement moet men na hun uitvalbeurten naast Wittmann ook Winward-Mercedes-coureur Jules Gounon (10e), HRT-Ford-coureur Finn Wiebelhaus (14e), Abt-Lamborghini-coureur Marco Mapelli (17e), Ben Dörr (19e) en Baert in de gaten houden, want zij hebben eveneens een bandenset gespaard.

En op zondag staan er twee stops op het programma, waardoor alle drie de bandensets worden gebruikt.