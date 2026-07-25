DTM-kwalificatie Oschersleben 1: Pole voor Preining, frustratie bij klassementsleider Thiim!

Spannende uitgangspositie voor de start van de tweede seizoenshelft in Oschersleben: Thomas Preining, die na het moeizame Norisring-weekend nog dreigde met opstappen, verzekerde zich tijdens de kwalificatie op zaterdag met een 1:21.862 van de poleposition. Daarmee slaat Porsche terug!

"Zo snel kan het gaan", verheugt Preining zich bij ran.de over zijn eerste seizoenspole op zijn favoriete circuit. "Dit is ook echt een Porsche-circuit, we waren hier altijd al behoorlijk snel. Ik ben gewoon blij dat het er voor ons weer beter uitziet en dat we weer vooraan meedoen, op de plek waar we thuishoren."

In hoeverre de grote teleurstelling op de Norisring - waar de Porsche niet competitief was en hij hard uithaalde naar de Balance of Performance (BoP) in de DTM - hem nog heeft beziggehouden? "Het heeft niet echt aan me geknaagd - uiteindelijk heb ik het relatief snel afgesloten, omdat het op de Norisring wel heel extreem was", zegt hij.

Lamborghini en AMG in de rol van achtervolgers

"Maar uiteindelijk gaat het in de autosport, en zeker in de DTM, vaak snel van helemaal achteraan naar helemaal vooraan - en net zo snel kan het ook weer de andere kant op gaan." Op de tweede plaats verraste Abt-Lamborghini-coureur Luca Engstler (+0,070), die zich nestelde voor de Mercedes-AMG-piloten Maro Engel (+0,113) en Lucas Auer (+0,137) op de plaatsen drie en vier.

"Voelt geweldig aan", aldus een blije Engstler bij ran.de, die ondanks de uitdagingen met de Lamborghini Temerario GT3 sprak van een "topronde" en het tot nu toe beste kwalificatieresultaat voor de nieuwe auto. "Het was natuurlijk een wisselvallig jaar; we hebben met de nieuwe auto nog veel werk voor de boeg, maar het is mooi dat we telkens weer voor uitschieters kunnen zorgen."

Achtervolger Engel loopt in het kampioenschap in op Thiim

Ook Engel, die als derde zijn achterstand in het algemeen klassement op leider Nicki Thiim met één punt verkleinde tot acht punten, is tevreden met het resultaat. "We hebben vandaag het pakket gemaximaliseerd", zegt de Winward-Mercedes-coureur bij ran.de. "Tot nu toe waren Thomas en vooral de Porsche dit weekend dominant. Daarom zijn we blij dat het gat relatief klein is."

Over Porsche gesproken: Preinings teamgenoot Ricardo Feller werd elfde met een achterstand van 0,424 seconden. Bastian Buus, die het in de Land-Porsche lastig heeft in Oschersleben en 0,568 seconden toegaf, eindigde als veertiende.

Grote ergernis bij Thiim: „Misschien moet ik ook maar stoppen“

Terwijl de achtervolgers in het kampioenschap met de auto's met de ster zich in een goede uitgangspositie manoeuvreerden, liep het bij DTM-leider Nicki Thiim volledig mis. De coureur van Comtoyou-Aston Martin kwam niet verder dan de 18e plaats met een achterstand van 0,803 seconden.

"Geen superkrachten gekregen", foetert de Deen bij ran.de over de BoP - en de uitlatingen van Preining en Schubert-BMW-coureur Marco Wittmann na de race op de Norisring.

Hij had er naar eigen zeggen "schik" in om "al die artikelen te lezen met Mr. Wittmann en Preining - dat ze zouden stoppen en ga zo maar door. Ja, misschien moet ik dat ook maar doen - stoppen. Dan krijg ik hier misschien ook 50 kilo minder en meer vermogen."

Het zit Thiim dwars dat hij gestraft is op een circuit "waar je gewoon dikke ballen nodig hebt". Het is volgens hem niet zijn "probleem dat die jongens daar niet fatsoenlijk rond kunnen komen en dat men daar dan een conclusie uit trekt en ons volledig aan banden legt ... Nu ben ik het kind van de rekening. Nu sta ik hier en zeg ik: ik stop er nu mee."

BMW en Vermeulen in het middenveld

Ook de BMW-coureurs Marco Wittmann (+0,542) en Kelvin van der Linde (+0,621) eindigden tijdens de thuiswedstrijd van Schubert met de plaatsen 13 en 15 niet in de voorhoede.

En hoe verging het het team van Emil Frey, waarvan technisch directeur Jürg Flach zich voorafgaand aan het weekend al beklaagde over de inschaling in Oschersleben? Matteo Cairoli, die in het kampioenschap als vierde de eerste achtervolger is van het trio Thiim, Engel en Auer, eindigde met een achterstand van 0,355 seconden op de achtste plaats.

Flach stelde dat de interne berekeningen een achterstand van 0,3 seconden lieten zien vergeleken met vorig jaar. Cairoli's teamgenoot Thierry Vermeulen (+0,671) kwam niet verder dan de 16e positie.

De race op zaterdag start zoals gebruikelijk om 13:30 uur en kent slechts één verplichte stop. Het is de vraag of Thiim zich op dit circuit, waar inhalen lastig is, naar voren kan vechten.