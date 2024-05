DTM komt weer naar Zandvoort: drie dagen actie van 7 t/m 9 juni

DTM, drie letters die bij auto- en autosportliefhebbers over de hele wereld tot de verbeelding spreken. En dat al 40 jaar lang, want de historie van de prestigieuze raceserie begon in 1984. Ook op Circuit Zandvoort kent de DTM een rijke traditie. Van 7 tot en met 9 juni is de DTM weer te gast op het circuit in de duinen aan de Noordzeekust. Een indrukwekkend veld met twintig toprijders uit tien landen en met imposante sportwagens van zeven verschillende merken staat garant voor volop spektakel. De twee DTM-races van een uur, een op zaterdag en een op zondag, zijn de hoogtepunten van het weekend, maar het voorprogramma mag er ook zijn, met elk twee races van de Porsche Carrera Cups Benelux en Deutschland, ADAC GT Masters en de eenzitterklasse Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Toegangskaarten zijn al verkrijgbaar vanaf 15 euro (dagkaart vrijdag), weekendkaarten zijn er vanaf 69 euro. Toegang voor kinderen en jongeren tot 16 jaar is gratis. Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.circuitzandvoort.nl en www.dtm.com.

20 rijders van wereldklasse, zeven sportwagenmerken

Kampioen Thomas Preining mikt op titelprolongatie. Foto door: ADAC Motorsport

Niet minder dan twintig krachtige GT3-sportwagens, stuk voor stuk goed voor meer dan 550 pk. Met Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG en Porsche zijn er maar liefst zeven merken gedurende het hele seizoen vertegenwoordigd, zoveel afwisseling was er sinds medio jaren tachtig niet meer! Maar ook de rijders staan voor kwaliteit: meer dan de helft van de deelnemers heeft in de DTM al races gewonnen of podiumplaatsen behaald. Met titelverdediger Thomas Preining (Manthey EMA, Porsche) uit Oostenrijk, de Duitsers René Rast en Marco Wittmann en de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde (allen Schubert Motorsport, BMW) staan er vier kampioenen aan de start. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwkomers en jonge talenten. Tot die laatste categorie behoort ook de Nederlander Thierry Vermeulen, die met een Ferrari van het Zwitserse team Emil Frey Racing bezig is aan zijn tweede seizoen in de DTM. Hij heeft al bewezen dat hij voorin kan meestrijden, wat hij natuurlijk ook op Zandvoort wil laten zien.

Thierry Vermeulen gaat voor een mooi succes op zijn thuiscircuit. Foto door: ADAC Motorsport

Uitgebreid voorprogramma met Porsche-merkencups, GT’s en formulewagens

Naast de DTM, met twee vrije trainingen op vrijdag en elk een kwalificatie en een race op zaterdag en zondag, is er een uitgebreid voorprogramma met Porsche Carrera Cups Benelux en Deutschland, de ADAC GT Masters en het Formula Regional European Championship by Alpine. De beide merkencups met de 510 pk sterke Porsche 911 GT3 in Cup-uitvoering behoeven natuurlijk nauwelijks nog introductie. De Porsche Carrera Cup Benelux beleeft op Zandvoort de tweede ronde van het seizoen na de spectaculaire seizoensstart in Spa-Francorchamps. In de Duitse Cup staan er ook heel wat Nederlandse deelnemers aan de start. De ADAC GT Masters kent het klassieke concept van de GT-racerij met twee rijders die elk één auto delen. In deze serie, waarin ook zeven merken vertegenwoordigd zijn, ligt de nadruk meer op jonge talenten en ambitieuze amateurrijders. Maxime Oosten zorgt hier voor de Nederlandse inbreng. In het Formula Regional European Championship by Alpine komen jonge formulewagentalenten in actie. Hier zijn met MP Motorsport en Van Amersfoort Racing twee gerenommeerde Nederlandse teams actief.

Volop mogelijkheden voor bezoekers

Toegankelijkheid is in de DTM een belangrijk kenmerk, een van de redenen waarom de serie al jarenlang zo populair is. Zo zijn kaarten voor het evenement niet alleen goed voor een zit- of staanplaats, vaak met zicht op een groot videoscherm om ook de actie op de overige baangedeelten goed te kunnen volgen, maar ook voor toegang tot de paddock, waar de indrukwekkende trucks en trailers en de tijdelijke onderkomens van de deelnemende teams zijn opgesteld. Er zijn ook pitwalks en handtekeningsessies, er is een gevarieerd horeca- en cateringaanbod en er worden volop activiteiten voor bezoekers georganiseerd.

Toegangskaarten vanaf 15 euro, weekendkaarten vanaf 69 euro

Wie wil kennismaken met de DTM, kan dat op Circuit Zandvoort al voor 15 euro, de prijs van een dagkaart op de vrijdag. Geracet wordt er dan weliswaar nog niet, maar er is de hele dag actie met trainingen van alle series. Weekendkaarten voor alle drie de dagen zijn er vanaf 69 euro, dagkaarten voor alleen de zaterdag of de zondag zijn er vanaf 39 euro. In de voorverkoop zijn alle toegangskaarten aanmerkelijk goedkoper dan aan de kassa’s van het circuit, dus vroegtijdig bestellen loont! Alle informatie is te vinden via www.circuitzandvoort.nl en www.dtm.com, waar ook toegangskaarten besteld kunnen worden.