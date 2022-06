DTM Imola: Een nieuwe ronde van het racespektakel

Tosa, Rivazza, Tamburello: namen waarvan het hart van de racefan sneller gaat kloppen. Voor de derde ronde van het seizoen 2022 brengt de DTM haar eerste bezoek aan het historische Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. En geheel passend voor deze première wordt er geschiedenis geschreven met een recordaantal van dertig deelnemers, verdeeld over zes merken en afkomstig uit vijftien landen. Op het Formule 1-circuit in Emilia-Romagna vieren twee legendarische merken, Ferrari en Lamborghini, hun thuisrace. De Italiaanse ‘Motor Valley’, met het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello en dat van Lamborghini in Sant’Agata Bolognese, is slechts een uur verwijderd van het circuit.

Ferrari, wat dit jaar haar 75e jubileum als sportwagenfabrikant viert, wordt in de DTM vertegenwoordigd door Red Bull AlphaTauri AF Corse. De Braziliaan Felipe Fraga en de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy moeten de eer hoog houden. Lamborghini staat met liefst zes wagens aan de start. Het Oostenrijkse Grasser Racing runt de Huracán in het debuutjaar in de klasse voor de Italianen Mirko Bortolotti en Alessio Deledda, de Zwitser Rolf Ineichen en de Oostenrijker Clemens Schmid. T3 Motorsport komt in actie met de Britse Esmee Hawkey en de Deen Nicki Thiim, zoon van voormalig DTM-kampioen Kurt Thiim.

GRT-teambaas Gottfried Grasser: “Net als de Red Bull Ring is Imola als thuisrace van Lamborghini een plek waar onze hartslag omhoog gaat. We zijn blij op dit legendarische circuit uit te komen in de DTM. We zullen daar veel vrienden en partners van Automobili Lamborghini verwelkomen. Het hoofdkwartier in Sant’Agata Bolognese ligt slechts op een uur rijden. Ons doel is uiteraard om vooraan mee te doen. We moeten afwachten in hoeverre ons dat gaat lukken. We hebben niet de gelegenheid gehad om van tevoren al te testen op Imola. We kunnen bogen op eerdere ervaring, maar voor een succesvol weekend moeten we de trainingen maximaliseren om een goede basis te vinden. We kijken enorm uit naar deze Italiaanse week in de DTM.”

Mirko Bortolotti, vorig jaar bij een gastoptreden al op het DTM-podium, beleeft een goed eerste volledige jaar in de klasse. Bij de seizoensopener in Portimao pakte hij de eerste DTM-pole voor Lamborghini en stond hij tweemaal op het podium. Op de Lausitzring eindigde hij in beide races als zesde. Daardoor reist de Italiaan naar zijn thuisrace op Imola af met de tweede plaats in de stand, achter Lausitzring-winnaar Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport BMW).

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3 Foto: Andreas Beil

Ook Felipe Fraga kende een sterk debuut in de DTM met Red Bull Ferrari. Hij werd in de zondagrace op Portimao tweede en pakte een extra punt voor de snelste raceronde. In Lausitz beleefde hij echter een weekend om snel te vergeten: op zaterdag viel hij al vroeg uit, op zondag kon hij niet starten nadat zijn auto in de kwalificatie in brand vloog. Wel heeft hij al bewezen vooraan mee te kunnen doen. Ook AF Corse heeft hoge verwachtingen van de thuisrace.

De strijd in de DTM is echter hevig, dus ook de andere teams met Audi, BMW, Mercedes-AMG en Porsche zullen met snode plannen afreizen naar Imola. Veel formaties hebben er al getest, met als doel sterk te presteren in het thuisland van Ferrari en Lamborghini. De eerste twee raceweekends bewezen al dat er weinig verschil zit tussen de diverse merken. In Portimao zegevierden Lucas Auer (Team Winward Mercedes-AMG) en Nico Müller (Team Rosberg Audi), op de Lausitzring domineerde Sheldon van der Linde met twee zeges. Vijf van de zes merken stonden al op het podium.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock, die eind vorig jaar afscheid nam van de DTM, keert dit weekend eenmalig terug. Hij gaat rijden in de BMW M4 van het Ceccato-team van Roberto Ravaglia, DTM-kampioen van 1989. Er zijn dus heel wat redenen om uit te kijken naar het aanstaande DTM-weekend. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar.