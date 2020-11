Müller topt trainingen voor DTM-finale Hockenheim, Frijns achtste

Voorafgaand aan het slotweekend zijn er op papier nog drie titelkandidaten in de DTM: René Rast, Nico Müller en Robin Frijns. Regerend kampioen Rast keek in het grootste deel van 2020 tegen een achterstand aan, maar heeft de situatie net op tijd rechtgezet. In het finaleweekend verdedigt hij een voorsprong van negentien punten op Müller. Diens Abt-collega Frijns heeft met 41 punten vooral een mathematische kans of er moeten al hele gekke dingen gebeuren.

Problemen voor Frijns in eerste training

Tijdens de eerste training gebeurden die 'gekke dingen' juist bij Frijns zelf. Hij bleef steken op een teleurstellende veertiende positie. "Of ik een beetje worstelde? Nou ja, als je meer dan een seconde toegeeft, dan gaat het niet meer om 'een beetje' worstelen hè", liet Frijns nadien aan onder meer Motorsport.com weten. "We hadden te maken met een probleem. Toen ik uit de pitstraat reed, voelde ik al meteen dat er iets verkeerd was met de auto. We kijken wat er precies aan de hand is. Het is ook lastig voor mezelf, omdat de auto zich van de ene naar de andere bocht heel anders gedraagt. Met alle respect: ik vecht voor podia en overwinningen, dan kun je een weekend later niet zomaar een seconde achter liggen. Er was zeker iets mis."

Na die eerste vrije training topte Mike Rockenfeller de tijdenlijst trouwens nog. Hij wist zijn naaste belager Rast met een ronde van 1.29.738 achter zich te houden. Ferdinand Habsburg completeerde knap de top-drie, terwijl titelkandidaat Müller in deze fase nog bleef steken op een zesde plaats. De beste BMW-coureur van het stel, Timo Glock, vonden we in dit Audi-feestje pas op positie zeven. Frijns wist zoals aangegeven als veertiende enkel het Oostenrijkse duo Philipp Eng en Lucas Auer achter zich te houden.

Müller op de voorposten, BMW toont teken van leven

In de tweede vrije training ging het iets beter met Frijns, al kon de Limburger zich nog altijd niet in de debatten vooraan mengen. Hij zou de tweede training als achtste afsluiten, op acht tienden van de kop. De Nederlander was wel als één van de eerste mannen op het asfalt te vinden en opende ook aardig met een derde tijd, maar moest nadien toezien hoe de voornaamste rivalen langszij kwamen. Zo nam teamgenoot Müller de touwtjes in handen en toonde hij zich met 1.29.218 zelfs de snelste man van de dag. Jamie Green wist verrassend aan te sluiten als tweede, voor titelfavoriet Rast.

Achter dit Audi-trio toonde BMW een teken van leven. Glock toonde zich andermaal de beste coureur van het merk uit München, al bleek dat in het tweede bedrijf goed voor P4. Dankzij Sheldon van der Linde en Marco Wittmann stonden er zelfs drie BMW-bolides bij de eerste zes. Frijns sloot de sessie zoals gezegd als achtste af en moet komend weekend eigenlijk tweemaal winnen om zijn titelaspiraties levend te houden. "Al zou het ook helpen als jullie allebei worden gediskwalificeerd", grapte de Nederlander tijdens de persconferentie nog met Rast en Müller.

DTM Hockenheim - tweede vrije training - uitslag: