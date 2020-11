DTM Hockenheim: Rast vergroot marge op Müller met nieuwe pole

De strijd om de titel in de DTM wordt vandaag in de laatste race van het seizoen beslist. Rast verdedigt een voorsprong van dertien punten op Müller, die de eerste race van het weekend nog wist te winnen. Maar voordat de strijd om te titel definitief beslist wordt, werd er gekwalificeerd op Hockenheim. Rast vatte meteen de koe bij de horens door als eerste een tijd te noteren en zich vervolgens overtuigend op de eerste positie te positioneren. Aan het eind van de eerste run, waarin hij een ronde minder reed dan de concurrentie, had de Duitse Audi-coureur een tijd van 1.28.577 genoteerd. Daarmee was Rast drie tienden sneller dan Ferdinand Habsburg en titelrivaal Müller. Frijns sloot aan op de vierde positie.

Na een bezoek aan de pits voor nieuwe banden kwamen de coureurs in de laatste acht minuten nogmaals de baan op voor de doorslaggevende tweede run. Waar vrijwel alle rijders in staat waren een scherpere tijd te rijden, slaagde Frijns daar niet in. De Nederlander, die na zijn zevende plek in de race op zaterdag geen kans meer maakt op de titel, zakte hierdoor van de vierde naar de achtste plaats. Rast wist zijn tijd intussen wel te verbeteren en reed een 1.28.337, waarmee hij zich wederom verzekerde van de pole-position en de bijbehorende drie punten.

Voor het kampioenschap deed Rast daarmee uitstekende zaken, want hij vergrootte het gat met rivaal Müller tot zestien punten. De Zwitser, zaterdag nog winnaar op Hockenheim, kwam niet verder dan de vierde tijd in de kwalificatie en verdiende dus geen punten. De punten voor de tweede en derde positie werden hem ontnomen door Mike Rockenfeller en Jamie Green, die respectievelijk achttien en twee duizendsten van een seconde sneller waren dan Müller. De derde startrij is voor beste BMW-coureur Jonathan Aberdein en Loic Duval, terwijl Habsburg zich evenals Frijns niet verbeterde en daardoor samen met de Nederlander op de vierde rij staat. De top-tien wordt afgesloten door Timo Glock en Fabio Scherer.

De laatste DTM-race van het seizoen en onder de huidige reglementen gaat vanmiddag om 13.30 uur van start.

Uitslag DTM Hockenheim - Kwalificatie 2