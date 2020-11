DTM Hockenheim: Rast met dominante overwinning naar derde titel

Tijdens de laatste race onder de huidige reglementen in de DTM werd ook de kampioen van het seizoen 2020 gekroond. Rast en Müller waren bij aanvang van de laatste race de enige kanshebbers op de titel. Eerstgenoemde pakte de pole-position en breidde daarmee zijn voorsprong uit tot zestien punten, omdat Müller niet verder kwam dan de vierde startpositie. Tussen de kemphanen werden de tweede en derde startposities bezet door Mike Rockenfeller en Jamie Green. Frijns begon als nummer acht aan de afsluiting van het seizoen.

Rast kende echter geen goede start vanaf pole en zag nog voor de eerste bocht Rockenfeller voorbijkomen. Ook de mannen op de tweede startrij wisselden van positie, waardoor Rast en Müller na de eerste ronde de tweede en derde posities bezetten. Lang kon Rockenfeller echter niet genieten van de leiding, want de leider in het kampioenschap kwam al in de derde ronde voorbij. Vijf ronden later volgde ook Müller, waardoor de titelrivalen aan kop van de race gingen uitvechten wie zich de DTM-kampioen 2020 mag noemen.

Aanvankelijk wist de Zwitser het gat met de leider, dat zo’n twee seconden bedroeg, dicht te rijden, waarna hij in de veertiende ronde als eerste man uit de top-vijf een pitstop maakte. Drie ronden later volgde Rast, die daarbij vier seconden achter Müller terugkeerde op de baan. Intussen maakte Frijns vanaf de achtste startpositie gaandeweg meer en meer posities goed, waardoor hij na zijn pitstop op de vierde positie terechtkwam, achter Rockenfeller maar voor Green.

Vooraan begon het tempo van Müller echter verder en verder in te zakken en dat gaf Rast weer de gelegenheid om het gat te dichten. De tweevoudig kampioen kon daardoor in de 24e ronde voorbij aan zijn rivaal en reed vervolgens met grote overmacht naar de zege en zijn derde DTM-titel. Müller hield weliswaar stand op de tweede positie, maar gaf aan de finish liefst tien seconden toe op de winnaar. Voor het kampioenschap houdt dat in dat Rast uiteindelijk 23 punten voorsprong heeft op zijn Audi-concurrent.

De derde plaats in de race ging naar Green, die zich in de slotfase langs Frijns en Rockenfeller worstelde. Rockenfeller sloot de race af op de vierde positie en verzekerde zich daarmee ook van de vierde plek in het kampioenschap, terwijl Frijns vijfde werd in de slotrace op Hockenheim. Loic Duval legde beslag op de zesde positie en daardoor bezette Audi in deze race de eerste zes posities. Jonathan Aberdein was op de zevende plek de beste BMW-rijder en hij voerde met Timo Glock, Sheldon van der Linde, Philipp Eng en Marco Wittmann en BMW-kwintet op de posities zeven tot en met elf aan. Fabio Scherer werd twaalfde, voor Harrison Newey, Ferdinand Habsburg, Robert Kubica en Lucas Auer op de zestiende en laatste positie.

Uitslag DTM Hockenheim - Race 2