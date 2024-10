DTM Hockenheim Race 2: Engstler wint, Bortolotti pakt eerste titel

Mirko Bortolotti was als kampioenschapsleider de laatste race ingegaan en had slechts één taak: titelrivaal Kelvin van der Linde (Abt Audi) achter zich houden. Dat lukte, de Zuid-Afrikaan eindigde 'slechts' op P12, achter Thierry Vermeulen die elfde werd.

Bortolotti was de leiding in het klassement zaterdag kwijtgeraakt aan Van der Linde, het verschil na de eerste race op Hockenheim bedroeg slechts twee punten, 215 om 217. De Italiaan zette dat vanochtend in de kwalificatie van de laatste race recht door pole te pakken en zo drie punten aan zijn totaal toe te voegen en met één punt voorsprong aan de seizoensafsluiter te beginnen. Van der Linde – wiens Audi was voorzien van 20 kg extra ballast na zijn zege van zaterdag – wist zich op de vijfde plaats te kwalificeren, maar zakte direct bij de start al terug naar positie elf.

Vooraan had Bortolotti een prima start. Hij behield de leiding met achter hem teamgenoot Nicki Thiim die de rest van het veld moest afstoppen. De Italiaan bouwde een voorsprong op van meer dan vier seconden in de eerste stint, waardoor SSR Performance op safe kon spelen toen na twintig minuten de pitstraat openging. Bortolotti bleeg extreem lang buiten en werd na zijn stop in ronde 19 voorbij gesneld door GRT Lamborghini-coureur Engstler die een perfecte undercut uitvoerde.

De Duitser gaf zijn voorsprong niet meer uit handen en ging na een uur koers als eerste over de finish, gevolgd door Bortolotti. René Rast, rijdend door Schubert BMW, mocht als derde mee naar het podium. De vierde plaats ging naar de Manthey EMA Porsche van Thomas Preining, terwijl Thiim genoegen moest nemen met de vijfde plaats nadat hij een waarschijnlijke podiumplaats verspeelde door even van de baan te gaan.

De titel is de eerste in de DTM voor de 34-jarige Bortolotti die sinds 2021 in de Deutsche Tourenwagen Masters uitkomt en ook de eerste titel voor Lamborghini dat sinds hetzelfde jaar in de nieuwe opzet van deze raceklasse uitkomt.

Uitslag DTM Hockenheim Race 2: