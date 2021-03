DTM probeerde Hülkenberg en Villeneuve in Lamborghini te krijgen

De DTM gaat dit seizoen verder onder een nieuw reglement, waarvoor het onder andere wisselt naar GT3-bolides. Om het nieuwe tijdperk extra glans te geven zou Berger achter de schermen al een grote rol hebben gespeeld in de toetreding van Red Bull, dat dit jaar in de Duitse raceklasse twee Ferrari’s inzet die verdeeld zullen worden over Alex Albon, Liam Lawson en Nick Cassidy. De Oostenrijker werkte echter ook nog aan de formatie van een sterrenteam, bestaande uit Nico Hülkenberg en voormalig Formule 1-kampioen Jacques Villeneuve.

Berger nam het zelf in 1996 en 1997 in de Formule 1 op tegen Villeneuve, die volgende maand 50 wordt. De Canadees had wel interesse in het DTM-project, om daarmee in de voetsporen te treden van onder andere Mika Hakkinen, die zelf na het behalen van de wereldtitel ook nog deel besloot te nemen aan het Duits toerwagenkampioenschap. Villeneuve moest volgens de plannen van Berger een team gaan vormen met Hülkenberg. De Duitser staat al langer op het DTM-wensenlijstje van Berger en testte vorig jaar al eens met een Lamborghini Huracan GT3 op de Nürburgring.

Nico Hülkenberg achter het stuur van een Lamborghini Huracan GT3 Photo by: mcchip-dkr

Hülkenberg richt vizier op F1

Hoewel Hülkenberg dit jaar voor het tweede seizoen op rij geen racezitje heeft weten te bemachtigen in de Formule 1, gaat de Duitser waarschijnlijk wel een reserverol vervullen bij het team van Aston Martin. De coureur uit Emmerich heeft dan ook vriendelijk bedankt voor het DTM-aanbod, aangezien hij zich vooral wil blijven focussen op de Formule 1.

“Voor mij draait het er dit jaar om in het Formule 1-wereldje te blijven”, liet Hülkenberg eerder al aan Motorsport.com weten. “Ik wil er het meeste van zien te maken, mocht er een kans voorbij komen. Daarmee wil ik ook met een schuin oog kijken naar 2022, of er dan misschien een comeback mogelijk is.”

Zwitserse investeerder

Na de afwijzing van Hülkenberg volgde nog meer slecht nieuws voor Berger. Het hele Lamborghini-project zou namelijk gefinancierd worden door een Zwitserse investeringsgroep, die in ruil voor het nodige sponsorgeld gasten en relaties wilde uitnodigen op het circuit. Mede dankzij deze investeerder lag er al een tweejarige deal met Lamborghini op tafel voor de levering van twee Huracan GT3’s, de nodige reserveonderdelen en een race-engineer.

Het coronavirus gooide echter roet in het eten, aangezien naast de financiële onzekerheid ook het toelaten van fans en relaties op het circuit voorlopig nog een moeilijk verhaal wordt. De Zwitserse investeerder trok zich dan ook terug, waarmee ook de hele deal met Lamborghini en Villeneuve strandde.

“Sponsors willen zich niet ergens aan verbinden als ze niet eens weten of ze zelf wel hun gang kunnen blijven gaan”, sprak Berger nog in februari. “Niemand weet hoe de toekomst eruit ziet. We weten niet of we kunnen gaan racen met toeschouwers en zo ja, in wat voor omstandigheden.”