DTM deze week op Circuit Zandvoort: spanning gegarandeerd!

Ook in het jaar waarin de klasse het 40-jarig bestaan viert, maakt Zandvoort deel uit van de kalender. Zeven merken en twintig rijders zorgen voor spektakel. Maar er is meer: ADAC GT Masters, Porsche Carrera Cup Benelux, Porsche Carrera Cup Deutschland en het Formula Regional European Championship by Alpine maken ook deel uit van het programma. Erbij zijn kan al vanaf 15 euro, meer informatie en kaartverkoop via www.circuitzandvoort.nl en www.dtm.com.

Voor de DTM is Zandvoort na Oschersleben en Lausitzring de derde tourstop op de kalender. De eerste vier races van het seizoen leverden vier verschillende winnaars op: Jack Aitken (Emil Frey Racing, Ferrari) en Luca Engstler (Lamborghini Team Liqui Moly by GRT, Lamborghini) wonnen elk een wedstrijd tijdens de seizoensstart in Oschersleben, Kelvin van der Linde (Audi, ABT Sportsline) en titelverdediger Thomas Preining (Porsche, Manthey EMA) waren de respectievelijke racewinnaars op de Lausitzring. Dat ze ook nog eens uit vier verschillende landen komen, onderstreept het internationale aspect van de DTM. Ook de beide Mercedes-AMG-coureurs Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward) en Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT), Van der Lindes ABT-Audi-teamgenoot Ricardo Feller en de Italiaan Mirko Bortolotti (Lamborghini, SSR-Performance) behaalden al podiumplaatsen.

DTM: Van der Linde als leider naar Zandvoort, thuisrace Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen, Emil Frey Racing Ferrari Ferrari 296 GT3 Foto door: Alexander Trienitz

Na een zeer sterk weekeinde op de Lausitzring met de overwinning op zaterdag en de tweede plaats op zondag komt ABT-Audi-rijder Kelvin van der Linde als leider in de tussenstand naar Zandvoort. Hij heeft 63 punten op zijn naam, maar daarachter staan met Thomas Preining (55), Ricardo Feller (53) en Maro Engel (52) drie rijders met drie verschillende merken binnen drie punten van elkaar. Feller en Engel waren vorig jaar de DTM-racewinnaars op Zandvoort, terwijl Preining historie zou kunnen schrijven met de eerste DTM-overwinning voor Porsche op het Nederlandse circuit. BMW heeft dit jaar nog geen podiumplaats in de DTM behaald, maar heeft met René Rast en Marco Wittmann wel twee rijders in huis die beide al op Zandvoort gewonnen hebben. De best geplaatste BMW-rijder in de tussenstand is Sheldon van der Linde, de jongere broer van Kelvin. Thierry Vermeulen zorgt met de Ferrari van Emil Frey Racing net als vorig jaar voor de Nederlandse inbreng. McLaren is dit jaar nieuw met een volledig programma in de DTM en beleeft dus ook op Zandvoort zijn première. De DTM werkt als altijd twee races op Zandvoort af, elk met een verplichte pitstop met bandenwissel. Omdat een aantal rijders ook tijdens de testdag voor de 24 Uur van Le Mans in actie komt, start de DTM-race op Zandvoort op zondag bij uitzondering om 16.30 uur, de zaterdagsrace begint als altijd om 13.30 uur.

ADAC GT Masters: Maxime Oosten wil scoren voor eigen publiek

Waar het deelnemersveld in de DTM nagenoeg volledig uit professionele coureurs bestaat, is de ADAC GT Masters voorbehouden aan rijders die nog bouwen aan hun carrière en ambitieuze amateurcoureurs. Rijders met ‘platina’-status van de FIA zijn hier niet toegelaten. Voor jonge rijders maakt de ADAC GT Masters deel uit van de ‘Road to DTM’, die vorig jaar door de ADAC in het leven geroepen is. Anders dan in de DTM delen in de ADAC GT Masters twee coureurs een auto, zodat er bij de pitstops ook een rijderswissel plaatsvindt. Het Duits-Finse duo Tom Kalender/Elias Seppänen (Landgraf Motorsport, Mercedes-AMG) voert na het eerste raceweekeinde van het seizoen de tussenstand aan. Maxime Oosten is de enige Nederlandse deelnemer in het veld. Hij deelt de BMW M4 GT3 van FK Performance Motorsport met de Duitser Leon Köhler. Met een overwinning en een vierde plaats uit de eerste twee races staan Oosten en Köhler op de tweede plaats in de tussenstand. Dat Oosten voor eigen publiek op Zandvoort goed voor de dag wil komen, spreekt voor zich. De coureur uit Beetsterzwaag won afgelopen weekeinde samen met drie teamgenoten zijn klasse tijdens de door mist verkorte 24-uursrace op de Nürburgring.

Spektakel gegarandeerd bij de ADAC GT Masters. Foto door: ADAC

Porsche Carrera Cups Benelux en Deutschland: merkencups op zijn best

Met de Porsche Carrera Cups Benelux en Deutschland, die tijdens het weekeinde elk twee races afwerken, kunnen bezoekers uitzien naar merkencup-racerij van het hoogste niveau. De 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup ziet er niet alleen geweldig uit, maar klinkt ook nog eens fantastisch! De Nederlander Dirk Schouten (Q1 Trackracing) is na het eerste weekeinde van het seizoen de leider in de tussenstand van de Porsche Carrera Cup Benelux, ex-aequo met de Zweed Robin Knutsson (NGT Racing). Met tweevoudig rally-wereldkampioen Kalle Rovenperä (Red Ant Racing) komt een prominente rijder het veld versterken. De regerend titelhouder in het WK Rally maakt dit weekeinde op Zandvoort zijn debuut in de circuitracerij. In de Duitse Porsche Carrera Cup, officieel Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, komen er ook heel wat Nederlanders in actie. Met Larry ten Voorde (Proton Huber Competition), Huub van Eijndhoven (Team GP Elite) en Robert de Haan (Team75 Bernhard) staan er na de eerste twee raceweekeinden drie Nederlanders op de plaatsen twee tot en met vier in de tussenstand van het kampioenschap. Klassementsleider is de Brit Harry King, twee jaar geleden kampioen in de Benelux-cup. De Haan won vorig jaar de Benelux-titel en rijdt dit jaar onder andere ook in de Duitse Porsche-serie.

Formula Regional: twee Nederlandse teams in actie

Ook liefhebbers van eenzitterracerij komen tijdens het DTM-weekeinde op Circuit Zandvoort aan hun trekken. Het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) is te gast voor twee races, het derde raceweekeinde van het seizoen in de internationaal bezette serie. Nederlandse deelnemers komen niet in actie, maar met Van Amersfoort Racing uit Zeewolde en MP Motorsport uit Westmaas zijn wel de twee prominentste Nederlandse formulewagenteams in de klasse vertegenwoordigd. Voor Van Amersfoort Racing komen de Portugees Ivan Domingues, de Braziliaan Pedro Clerot en de Italiaan Brando Badoer in actie, de rijders van MP Motorsport zijn de Rus Nikita Bedrin, de in New York geboren en onder Indiase licentie rijdende Nikhil Bohra en de Italiaan Valerio Rinicella. Met drie overwinningen uit vier races leidt de Braziliaan Rafael Câmara (Prema Racing), die deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, het rijdersklassement aan.

Toegangskaarten vanaf 15 euro, weekendkaarten vanaf 69 euro

Wie wil kennismaken met de DTM, kan dat op Circuit Zandvoort al voor 15 euro, de prijs van een dagkaart op de vrijdag. Geracet wordt er dan weliswaar nog niet, maar er is de hele dag actie met trainingen van alle series. Weekendkaarten voor alle drie de dagen zijn er vanaf 69 euro, dagkaarten voor alleen de zaterdag of de zondag zijn er vanaf 39 Euro. In de voorverkoop zijn alle toegangskaarten aanmerkelijk goedkoper dan aan de kassa’s van het circuit, dus vroegtijdig bestellen loont! Alle informatie is te vinden via www.circuitzandvoort.nl en www.dtm.com, waar ook toegangskaarten besteld kunnen worden.