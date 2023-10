Twee races hebben Thomas Preining, Mirko Bortolotti en Ricardo Feller de kans om de DTM-titel van 2023 veilig te stellen in Hockenheim. Deze drie coureurs vertegenwoordigen respectievelijk Porsche, Lamborghini en Audi waardoor er gevreesd wordt dat deze fabrikanten teamorders zullen doorspelen naar coureurs van andere teams met dezelfde GT3-bolide. Teamorders zijn sinds de controversiële seizoensfinale van 2021 verboden, maar men is het erover eens dat het onmogelijk is om elke overtreding op te sporen.

Lamborghini-fabriekscoureur Bortolotti, die tien punten achter kampioenschapsleider Preining staat, wil dat twee nette races de kampioen van dit seizoen bepaalt. "Ik hoop dat het eerlijk verloopt en dat er geen domme spelletjes worden gespeeld", zegt Bortolotti. "Hopelijk wordt het tussen ons uitgespeeld en niet met andere mensen die proberen iets slims te doen dat uiteindelijk niet slim zal zijn." De Italiaan benadrukt dat hij niet afhankelijk is van andere coureurs binnen het SSR Performance-team of de andere Lamborghini-rijders. "Nee, dat kun je niet", doelt hij op hulp krijgen van Lamborghini-genoten. "We staan er alleen voor en moeten voor onszelf vechten."

Manthey EMA-coureur Preining riep ook op tot een eerlijk gevecht op Hockenheim. "Plan A is om nergens op te vertrouwen en er is ook niets gepland in die richting", zegt de Oostenrijker, die op 190 punten staat. "Het zou het mooiste en beste zijn als alles netjes verloopt en het echt op een sportieve manier wordt afgehandeld en op de baan wordt beslecht, niet ergens rond een tafel of door teamgenoten."

Abt Audi-coureur Feller, die tegen een achterstand van 31 punten kijkt, hoopt daarentegen wel op hulp van teamgenoot Kelvin van der Linde, maar dan wel binnen de lijnen van de regels. "Ik hoop dat mijn teamgenoot net zo sterk is als in de afgelopen raceweekenden en vooraan rijdt, want dan kan hij veel punten afsnoepen van de twee jongens", aldus de Zwitser. "Dat zou goed zijn voor mij, want ik heb wat in te halen. Maar anders zijn er geen [hulp]middelen."

Gewaarschuwd

De ADAC, die sinds dit jaar de rechten van de DTM in handen heeft, is zeer streng over teamorders. In artikel 20.2 van het reglement staat het volgende: "Overeenkomsten tussen fabrikanten of aanvragers (teams) en coureurs, die bepalen dat de fabrikant of aanvrager directe of indirecte instructies mag geven aan de coureur voor zijn gedrag tijdens een kwalificatie of scoringsrun, die de coureur beperken in de sportieve competitie, zijn verboden." Mocht een team of coureur deze regel overtreden, kan er een boete van 250.000 euro opgelegd worden.

De ADAC hoopt daarmee een situatie zoals in 2021 te voorkomen. Toen won Maximilian Götz het kampioenschap doordat Mercedes teamorders gaf aan andere rijders om af te remmen zodat Götz de race en titel kon winnen. In datzelfde weekend kreeg Liam Lawson tot tweemaal toe een tik van Audi-rijder Van der Linde en kon zo de titel vergeten. Hoewel overtredingen dus serieus onderzocht zullen worden, is het ook een feit dat het in sommige gevallen haast onmogelijk is om te bewijzen dat er sprake is van teamorders. Het is dus verboden om het resultaat te manipuleren, maar in theorie kan een coureur vrijwillig van het gas gaan en ontsnappen aan sancties.

De DTM heeft echter streng gewaarschuwd voor het gebruik van teamorders na een grondig onderzoek naar een incident waarbij Franck Perera teamgenoot Bortolotti leek te helpen bij het behalen van de overwinning op de Nürburgring. Perera lag op een ronde achterstand en leek met opzet het veld achter zich, waaronder Preining, op te houden bij de herstart zodat Bortolotti weg kon rijden. Na een zorgvuldig onderzoek van de teamradio's werd vastgesteld dat er vanuit het team geen teamorders waren gestuurd naar Perera. De Fransman bleek simpelweg langzaam te rijden omdat hij op regenbanden reed terwijl de baan was opgedroogd.

Hoewel de regelgevers dus zagen dat Perera niets fout deed, was het onderzoek zelf een duidelijk teken dat de DTM een mogelijke overtreding serieus zal behandelen. De Duitse Motorsportfederatie (DMSB), verantwoordelijk voor het handhaven van de regels in DTM, hield een dag na het incident met Perera zelfs een briefing met teammanagers over deze kwestie. Coureurs krijgen elk jaar voor de laatste ronde ook meestal te horen dat ze zich niet met de titelstrijd moeten bemoeien.