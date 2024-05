De kennis van Verstappen blijft echter niet beperkt tot die test. Gedurende het jaar kan Vermeulen rekenen op ondersteuning van Max én vader Jos Verstappen. Hij stelt dat het dan vaak over verbeterpunten gaat. " We gaan eerlijk en open met elkaar om, redelijk direct", vertelt de DTM-coureur, die na twee raceweekenden op de vijftiende plek staat. "D at is heel belangrijk in de autosport. Er is altijd een excuus te vinden als coureur, maar het is belangrijk om je te richten op de punten die nog niet zo goed gaan. Die zijn er altijd wel. Daar moet je naar kijken om ze te verbeteren en daar helpen Max en Jos mij enorm bij. Gedurende het seizoen testen we ook weleens en dat helpt me met de afstelling van de auto en om bepaalde dingen te begrijpen."

Vermeulen herhaalt dat hij pas laat aan zijn autosportcarrière is begonnen, waardoor hij alles nu als een 'soort snelcursus' ziet. " Ik ben er heel dankbaar voor dat ik onder hun vlag mag rijden en voor het vertrouwen dat ik krijg. Daarom doe ik ook zo m’n best om er dit jaar goed voor te staan", besluit Vermeulen. In het weekend van 7 tot en met 9 juni zal hij voor zijn thuispubliek in actie komen: dan werkt de DTM de vijfde en zesde race van het jaar af op Circuit Zandvoort. Het programma voor dat weekend is wel aangepast vanwege de Le Mans-test, waardoor de race van zondag om 17.00 uur begint.