Superieure Frijns pakt allereerste DTM-zege op TT Circuit Assen

De omstandigheden op het TT Circuit Assen waren voor de start al verraderlijk te noemen. Een uur voor de DTM-krachtmeting kwam het hemelwater naar beneden, met onder meer een behoorlijke crash in het voorprogramma tot gevolg. Voor de start droogde het echter op en kwamen coureurs voor een dilemma te staan: regenbanden om op de omstandigheden van het moment in te spelen of slicks om te anticiperen op een opdrogende baan? Doordat het Drentse asfaltlint in rap tempo meer lichtgrijs liet zien, kozen alle mannen uiteindelijk voor slicks.

Het maakte de openingsronde op voorhand zeer interessant of beter gezegd zeer glibberig. Die openingsronde liet iets langer op zich wachten dan gepland, doordat de auto van Jamie Green niet van zijn plek kwam en ook niet snel genoeg van de startgrid kon worden geduwd. Het leidde tot een extra opwarmronde. Toen de lichten wel mochten doven voor de echte start, wist Duval zijn pole-position te verzilveren met een goed startschot. Frijns kende op zijn beurt een iets mindere start en zag Ferdinand Habsburg naar voren stormen vanaf P4. De Oostenrijker kende een geweldige eerste ronde, maar kon die stijgende lijn daarna niet doortrekken.

Frijns liet er namelijk geen gras over groeien en sloeg in de tweede ronde al terug aan het eind van de Veenslang. Hij wist Habsburg aan de binnenkant te verschalken en zo P2 terug te pakken. Ook Rast en Müller wisten de WRT-rijder in de openingsfase te verschalken, waarna het grote spel der bandenmanagement kon beginnen. Coureurs klaagden op vrijdag over de enorme bandenslijtage, waardoor het verlengen van de eerste stint cruciaal bleek. BMW, waarbij Marco Wittmann al vroeg in de rondte werd getikt door Fabio Scherer, slaagde daar niet in. De eerste coureurs van het merk uit München meldden zich namelijk al in de vijftiende ronde voor nieuwe banden.

Koning van de Veenslang Frijns slaat toe in beklijvende finale

Duval zocht als eerste van het leidende groepje de pits op. Rast en Müller volgden een ronde later, terwijl Frijns het nog een ronde wist te rekken. Een belangrijke zet, die hem aan het eind een voordeel zou geven. Door dit strategische spel schoof het hele veld sowieso fraai in elkaar voor de slotfase. Zo wist Frijns de kloof met leider Duval te dichten, maar zag hij in zijn achteruitkijkspiegels ook Abt-teamgenoot Müller en regerend kampioen Rast steeds groter worden. Om het geen gevecht met vier man te laten worden, vatte Frijns de koe met nog acht minuten te gaan zelf gedecideerd bij de horens. De Limburger kende een goede exit uit de langzame Strubben en wist zijn slag andermaal op de Veenslang te slaan. Frijns nam de leiding over door met DRS en 'push to pass' aan Duval voorbij te gaan.

Het bleek de beslissende manoeuvre te zijn. In de bloedstollende slotronden bleven de verschillen weliswaar klein, maar wist Frijns stand te houden. Hij gaf de concurrentie geen kans meer en reed soeverein naar zijn allereerste zege in de Duitse merkenklasse. En dat voor eigen publiek in Assen, een mooier scenario is niet denkbaar voor de Nederlander. Achter zijn rug reed Duval naar P2, voor Müller. Mike Rockenfeller en Rast completeerden de top-vijf, terwijl Robert Kubica als tiende zijn eerste punt in de DTM pakte.

DTM Assen race 1 zaterdag - uitslag: