11 maart 1984, Zolder, België. Zo’n veertig kilometer ten noordwesten van Maastricht begint een nieuw tijdperk in de autosport. Op het traditierijke circuit staan 24 toerwagens aan de start. Het is de eerste race van de nieuw opgerichte Deutschen Produktionswagen-Meisterschaft, waaruit twee jaar later de DTM zou ontstaan. “We reisden zeer enthousiast af naar Zolder. Een groot startveld met klinkende namen, en ik stond daar ook tussen”, herinnert Volker Strycek zich. Hij stuurde zijn BMW 635 CSi naar de derde plaats, en legde daarmee de basis voor een zeer succesvol seizoen. Aan het einde van het jaar werd Strycek gekroond tot de eerste kampioen uit de DTM-geschiedenis. De kampioen der constantheid, want hij won geen enkele race.

De nieuwe raceklasse trad in de voetsporen van de gerenommeerde Deutschen Rennsport-Meisterschaft, waar nog met sportwagens geracet werd. In de DTM koos men voor Groep A-modellen. Met een uitgekiend handicapsysteem met ballastgewicht en beperkingen voor bandenbreedte had iedereen gelijke kansen.

Ongekend succes

“Alle betrokkenen beseften al snel dat het idee van een kampioenschap zonder verschillende klassen goed functioneert”, zegt Strycek, die zich goed herinnert dat de klasse razendsnel populair werd en het veld uit veel wagens bestond die zeer aan elkaar gewaagd waren. “De nieuwe raceklasse was vanaf het eerste moment fascinerend en enorm spannend.” Bij de eerste race in Zolder stonden 24 bolides aan de start: 23 bestuurd door een Duitser en 1 Deen. Nog tijdens het eerste seizoen groeide het startveld tot 40 wagens, en liefst 16 verschillende modellen. Met de Alfa Romeo GTV6, de BMW-modellen 323i en 635 CSi, de Chevrolet Camaro, de Ford Mustang, de Rover Vitesse en de Volvo 240 Turbo waren er zeven verschillende toerwagens die minimaal een overwinning behaalden.

De openingsrace in Zolder werd gedomineerd door de BMW 635 CSi. Lange tijd leidde voormalig Formule 1-coureur en latere Le Mans-winnaar en DTM-kampioen Hans-Joachim Stuck de race. Twee ronden voor het einde verloor hij een voorwiel. Merkgenoot Harald Grohs profiteerde en won de eerste race van het nieuwe tijdperk.

Volker Strycek, BMW 635 CSI Foto door: ITR eV

Strycek werd na een sterke inhaalrace derde. “Ik kwam rechtstreeks uit de Renault-5-Pokal. Het materiaal en het umfeld waren volledig nieuw voor me. Vroeg in de race werd ik aangetikt waardoor ik spinde. Ik viel ver terug. Het betekende heel veel voor me dat ik toch nog het podium haalde, zeker omdat ik rechtstreekse duels uitvoerde met coureurs die ik tot dat moment altijd opgehemeld had.” Strycek was direct verliefd op “deze pure vorm van autosport”. Uiteindelijk was hij meer dan twee decennia actief in de DTM, eerst als coureur, later als projectleider en Opel-teambaas.

Formule 1-sterren in de DTM

Wie de deelnemerslijsten uit de rijke historie van de raceklasse erop naslaat, ziet direct hoe populair de DTM was. In de topjaren werd het niet voor niets ‘Formule 1 met een dakje’ genoemd. Naast Formule 1-kampioenen Jenson Button, Mika Häkkinen, Keke Rosberg en Michael Schumacher kwamen onder meer ook Jack Aitken, Christijan Albers, Alex Albon, Jean Alesi, Gerhard Berger, David Coulthard, Christian Danner, Paul di Resta, Heinz-Harald Frentzen, Timo Glock, Robert Kubica, Ralf Schumacher, Karl Wendlinger en Alex Zanardi uit in de DTM. Ook Susie Wolff, vrouw van Mercedes F1-teambaas Toto en huidig CEO van de F1 Academy, reed meerdere jaren in de klasse. Tweewielertoppers als Johnny Cecotto, Wayne Gardner en Andrea Dovizioso verschenen aan de start, evenals rallylegenden Walter Röhrl, Sebastien Ogier en Sebastien Loeb.

De meest succesvolle rijder uit de rijke historie van de DTM is Bernd Schneider. Hij won in dienst van Mercedes-Benz vijf titels en 43 races. Zijn voormalige teamgenote Ellen Lohr schreef eveneens geschiedenis door als eerste - en tot op heden enige - vrouw een DTM-race te winnen.

Nog eens 40 jaar

“De DTM staat al vier decennia voor topniveau autosport ‘Made in Germany’. De klasse staat nu synoniem voor autosport met productiemodellen”, zegt ADAC Sport-president Gerd Ennser, die sinds 2023 de leiding heeft over het kampioenschap. “Iedereen die de DTM live heeft gezien, weet hoe fascinerend deze klasse is. We blijven geschiedenis schrijven, mijlpalen bereiken en we kijken uit naar de komende veertig jaar.”

Het jubileum wordt dit jaar tijdens het DTM-weekend op de Norisring gevierd met twee races van de DTM Classics, met bolides uit vier decennia.