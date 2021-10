DTM in 2022 voor het eerst naar Imola

De DTM-organisatie presenteerde begin september de voorlopige kalender voor het seizoen 2022. Voor twee raceweekenden was nog geen locatie bekendgemaakt. Nu is duidelijk geworden dat de klasse van 17 tot 19 juni actief zal zijn op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Ook de DTM Trophy geeft daar acte de présence.

Na Portimao (de seizoensopener van 29 april tot 1 mei) en Spa-Francorchamps (9-11 september) is Imola het derde nieuwe circuit op de kalender. “Imola heeft een indrukwekkende historie en staat bekend als een uitdagend, snel circuit”, zei Frederic Elsner, director event & operations van DTM-organisator ITR. “Bovendien heeft de DTM nauwe banden met Italië, met name door de deelname van Italiaanse rijders, teams en fabrikanten als Ferrari, Lamborghini en voorheen ook Alfa Romeo. We kijken ontzettend uit naar de première op het fameuze circuit van Imola.”

Door de bekendmaking is enkel het raceweekend van 3 tot 5 juni nog niet toebedeeld. Het TT Circuit in Assen is een van de kandidaten.

Voorlopige DTM-kalender 2022

Autódromo Internacional do Algarve (POR) 29 april - 1 mei DEKRA Lausitzring Turn 1 (GER) 20-22 mei Nog niet bekend 3-5 juni Imola (ITA) 17-19 juni Norisring (GER) 1-3 juli Nürburgring (GER) 26-28 augustus Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) 9-11 september Red Bull Ring (AUT) 23-25 september Hockenheimring (GER) 7-9 oktober