Bandenpoker in vernieuwde DTM? De aangepaste regels uitgelegd

Met minder dan een maand tot de eerste race van het nieuwe seizoen, wil de overkoepelende DTM-organisatie ITR graag een klap geven op de definitieve plannen. In die definitieve plannen ontbreekt een nieuwe brandstofleverancier nog en ook het bandenreglement is onderwerp van discussie gebleken. Waar teams vorig jaar zeven setjes banden kregen van Hankook, is dat aantal nu teruggebracht tot slechts drie per weekend. Alleen voor het allereerste raceweekend in Monza krijgen de teams vijf sets, waarvan twee alleen op vrijdag gebruikt mogen worden.

Voorstel van Michelin kan de prullenbak in

Voordat de (tactische) consequenties hiervan aan bod komen, eerst aandacht voor het aanbod vanuit Michelin. Het Franse merk weet namelijk nog niet of de nieuwe S8M-banden, die het best als mediums kunnen worden omschreven, lang genoeg meegaan om een weekend met drie nieuwe sets af te kunnen werken. Michelin heeft teams daarom aangeboden voor vier sets per weekend te gaan, maar de DTM-formaties hebben dat aanbod afgewezen. Het klinkt opmerkelijk aangezien teams zichzelf in de voet schieten, maar volgens de teambaas van Rowe is niets minder waar. "Als we het aanbod van Michelin hadden geaccepteerd en ieder weekend vier nieuwe sets zouden nemen, dan waren we 20.000 tot 30.000 euro duurder uit geweest."

Als je bedenkt dat een extra setje Michelin-banden 2.000 euro kost en dat de meeste teams twee bolides in de strijd hebben, dan blijkt zijn rekensommetje aardig te kloppen. 4.000 euro maal acht raceweekenden brengt de extra kostenpost immers op 32.000 euro per team. Dat bedrag is best significant te noemen als je bedenkt dat DTM-teams dit jaar met een budget van ongeveer één miljoen per auto werken.

Bandenmanagement cruciaal, raceweekenden onvoorspelbaar

Het Michelin-voorstel is in de prullenbak beland en dat krijgt tactische gevolgen voor het aankomende seizoen. Zo moeten teams keuzes maken in schaarste, de luxe van vorig jaar is er bepaald niet meer bij. Anno 2021 krijgen teams ieder weekend drie setjes nieuwe banden en mogen ze twee gebruikte sets uit een vorig weekend meenemen. Laatstgenoemde banden zullen vooral tijdens de vrije trainingen op vrijdag worden ingezet. Voor zaterdag en zondag wordt het een kwestie van kiezen. Zo blijft het weekendformat van vorig jaar intact, met een kwalificatie op de zaterdag- en zondagochtend en sprintraces op beide middagen.

Waar teams het vorig jaar zo uitkienden dat ze voor iedere sessie minimaal één nieuwe set konden gebruiken, is dat dit jaar onmogelijk. Het is volgens DTM-voorman Gerhard Berger een extra spanningselement in de races van dit jaar. Rowe-teambaas Hans-Peter Naundorf is een vergelijkbare mening toegedaan, al benadrukt hij dat het voor teams een behoorlijke uitdaging wordt. "Je moet echt goed nadenken over wat je gaat doen. Gebruik je in beide kwalificaties een nieuwe set om zover mogelijk vooraan te starten of bewaar je een nieuwe set voor de pitstop tijdens de race? Of ga je in de kwalificatie voor twee nieuwe banden en twee gebruikten?", schetst Naundorf de verschillende mogelijkheden voor teams. "Dit leidt tot verschillende aanpakken en dat kan de spanning alleen maar ten goede komen."

Het betekent logischerwijs ook dat bandenmanagement cruciaal wordt. Niet alleen tijdens een raceweekend, maar ook van het ene weekend richting het andere. Banden die nog redelijk in leven zijn, kunnen immers goud waard blijken doordat je ze kunt meenemen naar de volgende krachtmeting. Alhoewel moet worden opgemerkt dat de bandenslijtage met GT3-auto's heel anders zal zijn dan met de Class One bolides van vorig jaar, hebben de bandenfluisteraars dit jaar een bijzonder groot voordeel. "Ja, veel zo niet alles hangt af van hoe rijders met de banden omgaan. Als de banden er na een race compleet aan zijn, dan kun je ze het volgende weekend alleen nog maar gebruiken om pitstops mee te oefenen. Bovendien zullen teams de nieuwe banden pas vanaf zaterdag inzetten. Voorafgaand aan de kwalificatie heeft dus nog geen enkele rijder op vers rubber gereden. Dit maakt weekenden een stuk onvoorspelbaarder..."