DTM in 2020 naar Zweden, Assen verplaatst naar september

Hockenheim is het grootste slachtoffer van de vernieuwde kalender. Voorheen werden er twee raceweekenden gehouden op de Duitse omloop, aan het begin en aan het eind van het seizoen. Zolder krijgt volgend seizoen de eer als seizoensopener, maar het seizoen wordt in het eerste weekend van oktober nog wel afgesloten op Hockenheim.

Nieuw op de DTM-kalender is een raceweekend op het Zweedse Anderstorp, waar in het verleden de Grand Prix van Zweden verreden werd. Die race wordt halverwege juni gehouden als vierde ronde van het kampioenschap, gevolgd door het DTM-debuut van Monza. Dat circuit werd begin deze maand aangewezen als de vervanger van Misano, een circuit waar de publieke belangstelling voor de DTM ondermaats was en het contract vroegtijdig beëindigd werd.

Eerder dit jaar werd de eerste DTM-ronde op het circuit van Assen gehouden in juli, maar volgend jaar staat de ronde gepland voor het eerste weekend van september. De wedstrijd op het TT Circuit wordt dan gehouden na de ronde van Brands Hatch, hoewel de DTM-organisatie ook onderhandelde met Silverstone over de Britse plek op de kalender.

Met de komst van Anderstorp wordt de kalender in 2020 uitgebreid naar tien raceweekenden, voor de derde ronde eind mei is nog geen exacte locatie bekendgemaakt. Gevraagd naar deze lege plek op de kalender, zei ITR CEO Achim Kostron: “We hebben nog een verrassing in petto.”

De DTM heeft er met het nieuwe wedstrijdprogramma voor gezorgd dat clashes met de Formule 1 en Formule E voorkomen worden, Audi-coureur Robin Frijns zou de beide kampioenschappen volgend seizoen weer kunnen combineren. Het is nog niet duidelijk welke klassen volgend seizoen in het voorprogramma zullen rijden van de DTM hoewel het aannemelijk is dat de W Series weer onderdeel uit zal maken van het pakket.

De kalender moet later dit jaar nog goedgekeurd worden door de FIA World Motor Sport Counil.

DTM-kalender 2020: