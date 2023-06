Na de twee vrije trainingen op vrijdag was de concurrentie al gewaarschuwd dat zij een flinke kluif zouden hebben aan Maro Engel. Hij zette zijn Mercedes-AMG GT3 twee keer bovenaan de tijdenlijst en mocht na een sterke kwalificatie van pole vertrekken. In de run naar de Tarzanbocht had hij als leider al genoeg marge opgebouwd om een aanval van de nummer twee, Sheldon van der Linde, te voorkomen. Vervolgens sloeg hij al meteen een klein gat, goed genoeg om ervoor te zorgen dat Van der Linde zich vooral zorgen moest maken om wat er in zijn spiegels gebeurde - waar Marco Wittmann zijn BMW duidelijk liet zien. Uiteindelijk viel Wittmann buiten het podium nadat hij zich gewonnen moest geven in het duel met Franck Perera.

Na de pitstopreeks had Engel een ruime voorsprong van zo'n vier seconden, wat hij tot de finish uitbouwde tot zes. Zo wist de coureur uit München voor het eerst sinds de race in Moskou van 2017 in de DTM te winnen. "Het was een perfecte dag voor ons", vat Engel zijn zaterdag kort samen. "Dit is het soort race waar je op hoopt als je vooraan start. Geen safety cars, ik kon een gat slaan in de eerste ronde zodat ik kon voorkomen dat Sheldon mij zou aanvallen. We wisten dat de BMW's erg snel zijn op de rechte stukken, dus dat was wel belangrijk. Ik managede mijn banden zo goed mogelijk. Ik hoopte dat zijn banden sneller zouden slijten, wat ook een beetje gebeurde. Dat was uiteindelijk de sleutel", aldus de winnaar van race 1 op Zandvoort.

Gevraagd of hij verbaasd was dat hij zo snel een voorsprong kon opbouwen, antwoordt Engel met een lach: "Ik probeer in de DTM geen verwachtingen te hebben, want je weet het hier nooit. Je gaat gewoon zo snel mogelijk rijden en dan zie je wel wat jouw tempo is ten opzichte van de rest. Het was goed om te zien dat we een gat konden slaan." Toch wil Engel niet spreken van een makkelijke race. "Het was voor niemand een makkelijke race. Het is hier best stoffig en zanderig. Als iemand naast de baan schiet... het zand hier is heel fijn, daar kan je je door laten verrassen. Ik had een aantal situaties waarin ik bijna de controle verloor. Je moet alert blijven in dit soort situaties, dat geldt voor iedereen. Dat maakt het wel lastig hier. Maar ik ben natuurlijk blij dat het goed uitpakte."

Tot nu toe heeft Engel dus alle sessies als beste afgesloten. Of er een geheim recept is voor zijn snelheid op het circuit van Zandvoort? "Ik weet het niet. Het is altijd een van de circuits geweest waar ik van geniet. Maar de meeste coureurs houden van dit circuit omdat het gewoon een mooie baan is met een fantastische faciliteit. Een geweldige flow, het heeft het old school-gevoel vastgehouden. Met name dit gedeelte", wijst hij naar de snelle, bochtige run van Hugenholtz naar Scheivlak. "Hoge snelheden, snelle bochten, omhoog en omlaag, midden in de natuur. Het vereist veel toewijding. Misschien is het op een bepaalde manier hetzelfde als de Nordschleife, ook een circuit waar ik van hou en van geniet."

Sheldon van der Linde moest genoegen nemen met de tweede plaats in race 1 op Zandvoort. Foto: Alexander Trienitz

Van der Linde wil momentum vasthouden

Nummer twee Sheldon van der Linde kende een matige seizoensstart op Oschersleben, waar hij slechts vijf punten pakte. Op Zandvoort begint hij met zijn tweede plaats en twintig punten al een stuk beter. "Het is altijd mega om weer op het podium te staan", zegt de opgetogen Zuid-Afrikaan, die namens Schubert Motorsport in de BMW M4 GT3 rijdt. "Ik had niet verwacht om op het podium te staan na gisteren. We wisten dat het lastig zou worden qua racetempo, maar het is natuurlijk fijn om weer op het podium te staan na het lastige weekend dat we op Oschersleben hadden. We scoorden daar zo goed als geen punten. Ik ben gewoon blij om hier weer te staan, het heeft even geduurd. Ook voor het kampioenschap is het goed om die stap te zetten. Het is nu het doel om dit momentum de rest van het seizoen vast te houden. Nu proberen we de vorm van vorig jaar te pakken en een paar goede races te hebben."

Franck Perera begon juist op uitstekende wijze aan het seizoen en pakte op Oschersleben de pole en zege in race 1. De Fransman had in de Lamborghini een goed tempo te pakken en wist Marco Wittmann op Zandvoort in het duel te verslaan om de derde en laatste podiumplek. "Het was tot vandaag een lastig weekend", blikt hij terug. "Gisteren hadden we enkele grote problemen, het vertrouwen lag laag. Maar SSR en Lamborghini hebben geweldig werk geleverd voor de kwalificatie, waardoor we in staat waren voorin te starten. Dat was heel goed. We waren best solide in de race. De pitstop was belangrijk, daardoor kon ik Wittmann inhalen. Toen probeerde ik in de buurt van Sheldon te blijven en op de banden te letten. Inhalen is heel lastig hier, maar de derde plek is een prima resultaat. Het kampioenschap duurt nog lang, dus alle punten zijn mooi meegenomen."