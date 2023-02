Dertien teams melden zich aan voor vernieuwd DTM-kampioenschap

Het voortbestaan van de DTM was enige tijd onzeker nadat ITR besloot de commerciële rechten van het kampioenschap van de hand te doen. Ondanks dat de ADAC met de GT Masters al een eigenlijk kampioenschap had waarin de GT3-formule gebruikt wordt, besloot de Allgemeine Deutsche Automobil-Club toch om de rechten van ITR-voorzitter Gerhard Berger over te nemen. De DTM wordt in ere hersteld als de topklasse van de Duitse autosport: enkel professionele rijders met een platinum FIA-status mogen meedoen. SRO gaat de Balance of Performance regelen en Pirelli is de nieuwe bandenleverancier van het kampioenschap.

De plannen zijn niet overal met enthousiasme ontvangen. Zo kreeg Team Rosberg, dat 24 jaar lang actief was in de DTM, de plannen voor het nieuwe seizoen niet rond. Ook werd duidelijk dat AF Corse, dat de voorbije jaren samenwerkte met Red Bull, niet zou terugkeren. Attempto Racing, Walkenhorst, T3 Motorsport, Mücke Motorsport en GruppeM Racing keren dit jaar niet terug in de DTM.

Woensdag maakte de DTM in fases de nieuwe deelnemende teams voor het kampioenschap bekend. Zeven teams waren vorig jaar reeds actief in de DTM. Het gaat om Abt (Audi), Schubert Motorsport (BMW), SSR (Lamborghini), HRT (Mercedes), Grasser (Lamborghini), Team Bernhard (Porsche) en Winward Racing (Mercedes).

In 2023 voegen Emil Frey (Ferrari), Engstler Motorsport (Audi), Manthey EMA (Porsche), Landgraf (Mercedes), Project 1 (BMW) en TokSport WRT (Porsche) zich daarbij. De volledige grid komt daarmee op dertien teams met een totaal van zes GT3-fabrikanten. De komende dagen maken de deelnemende teams bekend met hoeveel wagens ze meedoen en wie de coureurs worden. Enkele plekken zijn reeds ingevuld. René Rast en regerend kampioen Sheldon van der Linde voeren de campagne van Schubert Motorsport aan.

De DTM begint in het laatste weekend van mei met de races in Oschersleben. In het weekend van 23, 24 en 25 juni keert de DTM terug in Nederland als Circuit Zandvoort het toneel is voor de tweede ronde.