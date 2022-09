Olsen boekt op Spa-Francorchamps eerste zege in DTM

Dennis Olsen had eerder op zaterdag de pole-position gepakt voor Race 1 op Spa-Francorchamps en verzilverde deze in de middag. De Porsche-coureur behield de leiding bij de rollende start en raakte de koppositie alleen kwijt bij de pitstops. Nadat iedereen naar binnen was geweest, lag Olsen weer vooraan en stelde hij de winst veilig. Een regenbui in de slotfase kon daar geen verandering in brengen.

In de laatste ronden stond Olsen nog wel onder enige druk van de als vierde gestarte Maximilian Götz, maar laatstgenoemde moest genoegen nemen met de tweede plek. Aan de streep was het verschil tussen de twee 0,81 seconde. Thomas Preining pakte op een kleine zeven seconden achterstand van de winnaar de derde positie.

Preining had zich achter Olsen als tweede gekwalificeerd, maar verspeelde in de eerste ronde een aantal posities nadat hij in Eau Rouge een angstig moment had beleefd. Preining verloor in gevecht met Lucas Auer om P2 bijna de controle over zijn Porsche. Hij wist zijn wagen snel weer in het juiste spoor te krijgen, maar viel wel terug naar de achtste plek. Auer sloot na dat moment achter Olsen aan op P2, maar zou als gevolg van een lekke band na de pitstops uitvallen.

René Rast finishte als vierde en deed zo goede zaken in de strijd om het kampioenschap. Hij eindigde namelijk voor zijn titelconcurrenten Sheldon van der Linde, Mirko Bortolotti en uitvaller Auer. Van der Linde was in de kwalificatie blijven steken op P22 en finishte uiteindelijk als twaalfde. Bortolotti deed het zaterdagochtend met P20 niet veel beter, maar werkte zich in de race wel op tot in de punten. In de laatste ronde passeerde hij Nick Cassidy voor P8, wat ook zijn eindklassering zou zijn.

In het klassement gaat Van der Linde nog steeds aan kop, met 110 punten. Bortolotti moet zijn tweede positie nu delen met Rast, beide coureurs hebben 93 punten. Olsen klimt door zijn pole-position en overwinning naar de vierde plek met 87 punten, Auer zakte naar rang vijf (86 punten).

Zondag is er nog een DTM-race op Spa-Francorchamps. Deze begint om 13.30 uur.

DTM 2022: Uitslag eerste race op Spa-Francorchamps