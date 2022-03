David Schumacher went aan DTM-wagen, pitstops zijn lastig

David Schumacher reed de afgelopen jaren in formulewagens, de laatste twee seizoenen in het Formule 3-kampioenschap. De zoon van zesvoudig Grand Prix-winnaar Ralf blijkt volgens Christian Hohenadel, manager van het Mercedes-klantenteam Winward, een snelle DTM-leerling. De 20-jarige coureur stapte afgelopen november voor het eerst in een GT3-racewagen, bij de Young Driver Test van Mercedes. Afgelopen week voelde hij de AMG GT3 aan de tand tijdens een driedaagse privétest op Portimao.

"Het belangrijkste doel voor hem is dat hij gewend raakt aan de auto", liet Hohenadel in Portugal aan onder meer Motorsport.com weten. "Hij stapt over van een formulewagen naar een auto die bijna twee keer zo zwaar is. Dat is al een behoorlijk verschil, maar hij moet ook wennen aan zaken als ABS en de demper; hij moet nu langzamer insturen. Maar hij is goed bezig."

De telg uit de Schumacher-dynastie - die in de Formule 3 een overwinning scoorde - is een echte professional, aldus zijn broodheer. "Hij bereidt zichzelf voor met de video's die wij hem toesturen en met de simulator. Maar uiteindelijk is er niks beter dan echt in de wagen zitten."

Schumacher: "Alle details moeten kloppen"

Ook Schumacher zelf kijkt met een goed gevoel terug op de testritten op Portimao. "Met elke kilometer die ik maak, heb ik een fijner gevoel met de GT3-wagen. Ik weet steeds beter hoe je er snel mee kunt zijn", aldus het neefje van Haas F1-coureur Mick Schumacher. "Dit mede dankzij de vele tips van Lucas [Auer, teamgenoot] en Max [Götz, teamgenoot en titelverdediger]."

Er stond van alles op het menu in Portugal. Schumacher reed onder meer kwalificatieruns met een lichte wagen en nieuwe banden. Verder legde de Duitser lange afstanden af, waarbij hij te maken kreeg met bandenslijtage, en maakte hij pitstops. "De DTM is erg complex", licht Schumacher toe. "Alle details moeten kloppen om succesvol te zijn. Daarom pak ik elke kans om te rijden tot aan de seizoensopener. Ik heb er veel zin in!"

Moeite met pitstops

Teambaas Hohenadel geeft toe dat er nog wel wat ruimte voor verbetering is, zeker wat betreft de pitstops. Schumacher blijkt nog steeds moeite te hebben om zijn wagen goed bij zijn crew te plaatsen. "In een formulewagen zit je midden in de auto, legde hij mij uit. Nu zit hij meer aan de linkerkant. Als hij de pits in komt, vindt hij het moeilijk om de afstanden goed in te schatten. Hij kan namelijk zijn banden niet zien. Zeker in het begin was David bang dat hij iemand aan zou aanrijden. Maar we hebben bij de pitstops alles gemarkeerd met pionnen. Beetje bij beetje gaat hij vooruit."

Komende week gaat David Schumacher opnieuw testen. In april volgen nog twee officiële DTM-testevenementen, op Hochenheim en Portimao. De eerste race is op 1 mei in Portugal.

Ralf Schumacher reed tussen 2008 en 2012 in de DTM. Michael Schumacher kwam in 1990 en 1991 driemaal uit in de toerwagenklasse.