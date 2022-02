David Schumacher in de voetsporen van Ralf: Met Mercedes in DTM

Vorig jaar was David Schumacher te gast bij het DTM-weekend in Assen om demoritjes te verzorgen in de tweezitter van MP Motorsport. De neef van Mick ontkende toen nog met klem dat een overstap naar de DTM een reële optie zou zijn voor 2022, maar een paar maanden later blijkt niets minder waar. In de Drentse hoofdstad liet Schumacher aan Motorsport.com weten dat het veroveren van een Formule 3- of Formule 2-zitje zijn prioriteit genoot, maar inmiddels zijn de bakens verzet.

In november heeft Schumacher zijn eerste DTM-test mogen afwerken en woensdag heeft het kampioenschap bekendgemaakt dat 20-jarige Duitser dit jaar het hele seizoen meedraait. Dat doet hij in een Mercedes-AMG GT3 van Team Winward, waar hij teamgenoot wordt van regerend kampioen Maximilian Götz en de Oostenrijker Lucas Auer. "Het is een compleet andere wereld dan wat ik hiervoor heb gedaan. Het gewicht van zo'n GT3-auto is heel anders, waardoor je een meer vloeiende rijstijl nodig hebt dan in de single-seaters. Rijden met ABS in een raceauto was ook een behoorlijke shock, al moet ik zeggen dat ik me steeds meer op mijn gemak begin te voelen", legt Schumacher uit. "Tegelijkertijd weet ik dat ik nog veel moet leren in deze hoogwaardige klasse."

De voorbije twee seizoenen kwam David Schumacher uit in de Formule 3. Het eerste jaar verliep moeizaam, al heeft Ralf daar in gesprek met Motorsport.com alle verantwoordelijkheid voor genomen. "Ik heb het verkeerde team voor mijn eigen zoon gekozen", doelde hij in Assen op Charouz. In de slotfase van het jaar stapte de jonge Schumacher over naar Carlin, waarna hij in 2021 voor Trident zou uitkomen. Bij die formatie wist hij zijn eerste Formule 3-zege en twee podiumplekken te pakken. Genoeg voor een stapje hogerop in 2022 is dat niet gebleken, waardoor Schumacher zijn bakens verzet naar de DTM. Vader Ralf kwam na zijn Formule 1-carrière vijf seizoenen uit in de DTM, waarin hij ook de eer van Mercedes verdedigde.