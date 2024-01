Juncadella: "Alonso was onder de indruk van Aston Martin DTM-auto"

Onlangs was Fernando Alonso opnieuw gespot in zijn Aston Martin Vantage AMR DTM-auto. Hij had de auto in september in ontvangst genomen bij een evenement in Madrid, op het circuit van Jarama. Daar verzorgde de tweevoudig Formule 1-coureur taxiritten met fans in zijn nieuwe aanwinst. Bij dat evenement was ook Daniel Juncadella aanwezig, die zo herenigd werd met 'zijn' DTM-auto, waarmee hij in het seizoen 2019 veertiende werd. Hoe hij wist dat landgenoot Alonso in bezit was gekomen van die DTM-auto? "HWA vertelde me een paar jaar geleden dat Fernando interesse had om de DTM-auto van Aston Martin te kopen", onthult Juncadella in een interview met Motorsport-Total.com, zusterpublicatie van Motorsport.com. "Ik zag hem tijdens de Grand Prix van Barcelona dit jaar en hij zei: 'Ik heb je auto gekocht!'"

Het was echter niet exact die auto, omdat het in dit geval om een testauto gaat. "Ik heb een beetje met hem gekletst en gezegd: cool, als je iets nodig hebt, laat het me weten!", herinnert hij zich de ontmoeting in Barcelona. Van het een kwam het ander, want Juncadella kwam inderdaad langs bij het evenement op Jarama. "Ik was er om hem wat steun te geven voor het geval hij hulp nodig had met de basis van de auto", legt Juncadella uit. Heel veel ondersteuning hoefde hij de ervaren F1-coureur echter niet te bieden. "Hij is erg ervaren en kent zijn weg in raceauto's. Maar het was interessant om een dag met hem door te brengen."

Juncadella kon in ieder geval langs de zijlijn toekijken en merkte daar ook al genoeg op. "Je kunt zien dat alles heel natuurlijk voor hem is", stelt de Intercontinental GT Challenge-kampioen van 2022. "Hij begrijpt alles heel snel en stelt niet veel vragen omdat hij weet wat hij doet." Alonso was 'onder de indruk' van de 650 pk sterke Class 1-auto, geeft Juncadella aan. "De prestaties waren beter dan hij had verwacht", licht hij toe. "Fernando is veel vermogen en goed remmen gewend. Maar hij zei dat de auto vrij direct is. Hij had verwacht dat hij meer aan het stuur zou moeten draaien." Of de Aston Martin F1-coureur wel voluit ging in die eerste meters? "Ik had de indruk dat hij er heel relaxed mee omging, omdat hij er zeker van wilde zijn dat er niets mis zou gaan. Het was zijn eerste keer in deze auto - en er waren veel gasten van een van de sponsors." Na het openingsevenement ging Alonso door naar Aragon, waar hij nog meer taxiritten verzorgde - dit keer vooral voor vrienden en familie.