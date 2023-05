Het beeld bij de start van de tweede DTM-race op Motorsport Arena Oschersleben zag er een stuk anders uit dan zaterdag. Waar er toen vooraan veel variatie was op de voorste rijen van de startgrid, stonden er zondag vijf Porsche's in de top-zeven, met twee Lamborghini's die zich tussen de Porsche's nestelden. Thomas Preining mocht vanaf de pole-position het tempo aanvoeren voor de race van zestig minuten. Preining maakte in de Manthey-Porsche geen fout en behield de leiding terwijl achter hem nu de Lamborghini van Clemens Schmid zat, die Tim Heinemann naar de derde plaats had verwezen.

In het middenveld baande Sheldon van der Linde zich een weg naar voren in de BMW M4 GT3. De Zuid-Afrikaan, die zaterdag uitviel na een mislukte pitstop, begon van de vijftiende plek, maar had een goed tempo gevonden en bokste zich naar de twaalfde plek - al ging dat gepaard met de nodige tikjes. René Rast veroorzaakte in het middenveld bijna de eerste echte crash van het seizoen na contact met Maro Engel. Beide coureurs konden hun weg vervolgen, al moest Rast later zijn plek teruggeven aan de Mercedes-coureurs. De Duitser viel niet veel later uit nadat zijn rechter achterband van de auto vloog en hij in de grindbak tot stilstand kwam. Hij veroorzaakte daarmee de eerste safety car-fase van het DTM-seizoen 2023.

De eerste pitstops volgden al snel na de herstart en het openen van de pit window. Zo doken onder meer Ricardo Feller, Ayhancan Güven, Jack Aitken, en David Schumacher meteen naar binnen in de hoop op een undercut. Ook Olsen, Mirko Bortolotti en Feller hoopten nog posities te kunnen winnen ten opzichte van de coureurs vooraan door eerder naar binnen te komen.

Raceleider Preining maakte met 33 minuten te gaan zijn pitstop en kwam als leider terug de baan op, maar moest zijn banden wel op temperatuur brengen. Een ronde later kwam Heinemann, de nummer twee van zaterdag, binnen. Hij had een uitstekende pitstop en nam de leiding over, maar kon op zijn koude banden geen weerstand bieden tegen Preining. Ook Olsen ging voorbij aan Heinemann, al kwam daar wel spierballenwerk in de laatste bocht bij kijken. De Noor gaf vervolgens zijn positie terug. Christian Engelhart maakte een stuk later zijn pitstop en kwam zelfs nog vóór Heinemann terecht en mengde zich plots in de strijd om de podiumplekken nadat hij van de zevende plek begon.

Het veld kwam weer bij elkaar dankzij een safety car omdat Kelvin van der Linde zijn Audi met problemen langs de baan moest zetten. Preining moest nu echter wel haast maken, aangezien hij vanwege een overtreding in de pitstraat van zijn pitcrew door de penaltybox op de baan, na bocht drie, moest rijden. Met de pit-limiter aan verloor hij veel tijd over het korte stuk asfalt en viel hij terug tot de derde plek. Hij kon die plaatsen niet meer goedmaken en zodoende won Engelhart van de zevende plek de tweede race van het seizoen, vóór Heinemann en Preining.

Thierry Vermeulen greep in race 2 naast de punten op de Motorsport Arena Oschersleben. Foto: Alexander Trienitz

Thierry Vermeulen grijpt naast punten

Thierry Vermeulen, de enige Nederlander van het DTM-veld en zoon van Max Verstappens manager Raymond, had zondagochtend een mindere kwalificatie dan zaterdag en moest nu van de negentiende plek komen, al was het gat naar polesitter Thomas Preining slechts zes tienden. Vermeulen verloor in de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing een plek in de openingsronde en kwam vervolgens in het gedrang te zitten met Marco Wittmann. De Duitser zette zijn BMW naast de Ferrari en verwees de Verstappen.com Racing-coureur terug naar de eenentwintigste positie, maar won weer een positie door de uitvalbeurt van Rast.

Met 36 minuten in de race te gaan maakte Vermeulen zijn pitstop. Hij kwam terug op de plek waarop hij de pits inreed: P20. Hij won enkele posities na de pitstopreeks, maar bleef rond de negentiende plek hangen. Door de uitvalbeurt van Kelvin van der Linde schoof hij een plek op en niet veel later lag hij op de zestiende plek toen Wittmann vanwege een straf veel posities inleverde. Vermeulen zat lang vast achter de Mercedes van de Indiër Arjun Maini en zette de druk er vol op, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zestiende plek en dus bleef hij in race 2 puntloos, nadat hij zaterdag bij zijn debuut een punt scoorde.