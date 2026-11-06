DTM

Cairoli deelt anekdotes over Antonelli: 'Op zijn achtste reed hij de truck de paddock in'

DTM-coureur Matteo Cairoli leerde Kimi Antonelli kennen toen die zeven was: hoe de Formule 1-recordhouder het idool werd van zijn tien jaar oudere landgenoot

Sven Haidinger

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 16:24

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Matteo Cairoli nach seinem Porsche-Cup-Titel mit dem achtjährigen Kimi Antonelli

Foto: Porsche

De opmars van Matteo Cairoli, die dit jaar als DTM-debutant drie DTM-zeges pakte en als vijfde eindigde in de eindstand, is onlosmakelijk verbonden met de familie van Formule 1-wereldkampioen Andrea Kimi Antonelli: op 17-jarige leeftijd pakte de Italiaan in 2014 zijn allereerste titel met het team van Marco Antonelli in de Porsche Carrera Cup Italia - en leerde hij diens zevenjarige zoon kennen.

"Ik heb hem zien opgroeien. In 2014 reed ik nog voor zijn vader en toen al kon ik zien dat hij iets heel bijzonders was", vertelt Cairoli aan Motorsport-Total.com. "Hij reed echt de vrachtwagen de paddock in - en hij was acht jaar oud. Hij kon niet eens over het stuur kijken. Als je me vandaag vraagt wie mijn idool is, dan is het Andrea."

Een ongebruikelijke uitspraak, want Cairoli is tien jaar ouder dan de Formule 1-sensatie, die zich afgelopen weekend op 20-jarige leeftijd kroonde tot jongste wereldkampioen aller tijden. Maar de vroegrijpe zoon, die net met karten begon, fascineerde Cairoli, die laat in de autosport begon, bijna 13 jaar geleden al.

Hoe Antonelli als kind in een Lamborghini van 600 pk reed

"Ik herinner me een test. Destijds was hij ook nog echt klein en zat hij in een Lamborghini Super Trofeo. Zijn vader zat achter het stuur, Andrea zat bij hem op schoot en mocht de auto proberen door alleen te sturen, omdat hij nog niet bij de pedalen kon", komt Cairoli met nog een anekdote.

"Andrea", zoals hij Kimi Antonelli noemt, was volgens zijn herinnering destijds "acht of negen" jaar oud - en stuurde een Lamborghini uit de Super Trofeo-merkencup met meer dan 600 pk. "Gewoon ongelooflijk lief", zegt Cairoli met een glimlach. "Zulke momenten zal ik echt nooit vergeten."

Erfolgsgeschichte: Cairoli mit Teambesitzer Marco Antonelli und dem kleinen Kimi

Foto: Porsche

Wat waardeert hij dan het meest aan Antonelli? "Dat de Andrea die ik in 2014 heb leren kennen nog steeds dezelfde is als degene die ik vandaag ken", merkt Cairoli op. "Natuurlijk is hij ouder geworden, heeft hij veel meer successen gevierd en is hij nu een legende. Maar zijn karakter is nog steeds hetzelfde."

"Eigenlijk bijna onvermijdelijk dat je arroganter wordt"

Dat is extreem ongebruikelijk, vooral door de enorme bekendheid op jonge leeftijd. "Als je als tiener plotseling extreem beroemd wordt, voor het beste team in de Formule 1 rijdt en iedereen je kent, is het eigenlijk bijna onvermijdelijk dat je wat arroganter wordt of op een andere manier verandert."

Maar Antonelli, met wie hij nog steeds contact heeft, is nog steeds "dezelfde als 12 jaar geleden", zegt Cairoli. "Dat is gewoon ongelooflijk." Toen hij destijds in de Porsche Carrera Cup Italia voor Antonelli Motorsport reed, was de huidige Formule 1-wereldkampioen ook altijd in de garage aanwezig.

"Ik denk dat ik destijds ook een soort rolmodel voor hem was. We waren echt heel close", blikt hij terug op het jaar waarin hij zes zeges pakte en het team ook de titel in het teamklassement bezorgde. Bij Cairoli's overwinning in Le Castellet mocht de toenmalige kartingjonkie met de grote toekomst zelfs met hem mee het podium op.

Cairoli herinnert zich voorwaarde van Antonelli's moeder

Cairoli is ervan overtuigd dat de familie van Antonelli een grote rol heeft gespeeld in zijn positieve ontwikkeling als persoon: "Ze hebben echt veel voor hem gedaan en vooral geprobeerd hem met beide benen op de grond te houden."

De Italiaan geeft een voorbeeld: "Ik herinner me bijvoorbeeld heel goed dat zijn moeder zei: Als je school niet afmaakt, hoef je niet eens aan karten of welke formuleklasse dan ook te denken. Ze hadden een duidelijk plan voor wat hij moest doen, en hij hield zich daaraan."

Hoe zou hij Antonelli's karakter omschrijven? "Authentiek", antwoordt Cairoli. "Hij zegt openlijk wat hij denkt, maar op een heel positieve manier. Hij is eerlijk en gewoon een toffe gast. Echt, er valt niets op hem aan te merken."

Die authenticiteit van zijn jonge idool is ook belangrijk voor hemzelf. "Ik zal nooit veranderen", zegt Cairoli. "Ik denk dat de Matteo van 20 jaar geleden vandaag nog steeds dezelfde is. Voor mij is het net als voor Andrea: ik wil mijn karakter niet veranderen en ik wil ook geen masker opzetten om voor anderen een rol te spelen."

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