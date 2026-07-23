BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

Niet alleen bij Manthey en Porsche, maar ook in het BMW-kamp heerst na het Norisring-weekend een slechte stemming: terwijl Kelvin van der Linde na de crash op zaterdag zondag niet kon starten en puntloos bleef, was bij thuisheld Marco Wittmann de frustratie over de Balance of Performance (BoP) enorm.

"Ik denk dat we alles hebben gegeven - opnieuw gemaximaliseerd", zegt hij na plaats tien op zondag bij ran.de. "Maar naar mijn mening moeten er nu drastische consequenties komen, want hier wordt kunstmatig ingegrepen, en wij worden extreem langzaam gemaakt."

Dat was al het geval in het weekend voor de Norisring. "Het zijn nu vier races", zegt hij. "Ook op de Lausitzring hadden we eigenlijk geen kans, moesten we van achteren starten - nu weer."

"Op een gegeven moment moet je toch eens een echte actie ondernemen"

Tegelijkertijd zijn sommige rivalen vier keer op rij in staat geweest "maximale punten mee te nemen", waardoor hij in het kampioenschap terrein verliest. "We zijn hier met zeven punten achterstand aangekomen", zegt Wittmann. "Jullie kunnen zelf nakijken hoeveel achterstand we nu hebben."

Omdat Wittmann op de Norisring na de uitvalbeurt op zaterdag met plaats tien slechts zes punten pakte, is de achterstand van de best geklasseerde BMW-coureur in het algemeen klassement van zeven naar liefst 40 punten gegroeid.

De Frank, die op plaats vijf staat, begrijpt niet waarom de BMW M4 GT3 bij de twee BoP-wijzigingen op zaterdag na de kwalificatie en na de race slechts marginaal meer turbodruk kreeg. Op zondag werd de auto ook tien kilogram lichter.

"We zaten vanaf training 1 zeven tienden erachter", merkt hij op. "Dat is het hele weekend zo bevestigd. Dat was op de Lausitzring zo - en op een gegeven moment moet je dan toch eens een echte actie ondernemen, zodat het voor iedereen eerlijk blijft."

Zo catastrofaal zijn momenteel de startplaatsen van BMW

Blijkbaar is de classificatie van de BMW ook dit jaar FIA-ophef rond BMW: dreigde vanwege de turbo zelfs een streep door Macau? niet bepaald eenvoudig: dat heeft ermee te maken dat de auto - naar verluidt - in de loop van het weekend buitenproportioneel sneller wordt dan de bolides van de concurrentie.

Opvallend zijn momenteel de catastrofale startplaatsen van de BMW-coureurs: op zaterdag kwamen Kelvin van der Linde en Wittmann in de Norisring-kwalificatie uit op de plaatsen 17 en 18, op zondag startte Wittmann opnieuw vanaf plek 18. Ook op de Lausitzring ging het twee weken daarvoor slechts nauwelijks beter: op zaterdag startten Wittmann en van der Linde vanaf de plaatsen 18 en 19, op zondag vanaf acht en elf.

Wat bij de concurrentie voor verbazing zorgt: Wittmann zag vrijdag in Nürnberg in de vrije training volledig af van een kwalificatiesimulatie. En dat terwijl inhalen op het stratencircuit lastig is en de kwalificatie momenteel als de zwakte van de BMW geldt. En dan was er ook nog de nieuwe DTM-speciale band, waarmee er op de Norisring geen ervaringswaarden waren.

Waarom ziet Wittmann af van een kwalificatiesimulatie?

Bij Wittmann was de nieuwe set banden, die iedere coureur op vrijdag krijgt, in de tweede vrije training zelfs al gemonteerd. Die werd vervolgens echter na slechts één ronde vervangen door een gebruikte set banden.

Wat zat daarachter? "Marco heeft tijdens de vrije training op de Norisring geen kwalificatiesimulatie afgewerkt, omdat we na Kelvins kwalificatiesimulatie om strategische redenen hadden besloten deze set banden voor de race te gebruiken", legt een BMW-woordvoerster de aanpak uit.

Dat klinkt ongebruikelijk, want de twee bandenpools zijn in de DTM strikt gescheiden: één contingent is bestemd voor de vrije trainingen en tests, het andere, dat op de Norisring uit slechts drie sets bestond, voor beide racedagen. BMW spreekt er echter van de vrijdagset "voor de race" te hebben opgespaard. Hoe is dat mogelijk?

Verdachtmaking van de concurrentie over BMW-truc

In feite mag een vrijdagset banden als zogenoemde "Puncture Set" worden ingezet - dus wanneer er tijdens de race buiten het pitstopvenster een lekke band ontstaat en voor de tweede stop een extra set nodig is. Dan zou de kans op een goed resultaat echter toch al zeer klein zijn.

"Dat slaat voor mij nergens op", meent een leidinggevend teamlid van de concurrentie, dat niet bij naam genoemd wil worden. "Waarom zou ik daarvoor een set banden sparen, als ik in plaats daarvan een kwalificatiesimulatie zou kunnen afwerken, waarop ik juist op de Norisring niet wil afzien?"

Een ander teamlid ziet daarentegen in het reglement een kans om een zo goed als nieuwe band in het contingent te brengen: om te voorkomen dat een team bij de race met twee stops op zondag door beschadigde banden niet genoeg bandensets ter beschikking heeft, mogen die volgens een reglementsverduidelijking zelfs vóór de racestart door "banden uit de vrije trainingen" worden vervangen. Dat moet door de Technisch Afgevaardigde worden goedgekeurd.

Het feit dat Wittmann met de nieuwe set op vrijdag slechts één ronde reed, zou voor deze theorie pleiten, want een ingereden band komt in de race sneller op temperatuur dan een compleet nieuwe band. "Dat zou optimaal zijn, maar dan zou je erop moeten speculeren dat een set kapotgaat - dat zou zeer ongebruikelijk zijn", zegt het teamlid, dat eveneens anoniem wil blijven.

"Zou op de Norisring nooit afzien van een kwalificatierun"

Volgens hem zou men het "op de een of andere manier wel voor elkaar krijgen" dat banden wegens een beschadiging mogen worden gewisseld, maar ook bij hem blijven er twijfels over de strategie. "Voor de Norisring is dat voor mij alles bij elkaar weinig logisch. Ik zou daar nooit afzien van een kwalificatierun", doelt hij ook op de geringe slijtage op het stratencircuit.

Het afzien van een kwalificatiesimulatie maakt ook het werk voor de BoP-verantwoordelijken niet eenvoudiger: de auto's worden namelijk al op vrijdag na snelle ronden vaak naar de Dekra-box gehaald om gewicht en brandstofhoeveelheid te controleren. Dit keer had men alleen de data van de bolide van van der Linde.

Het komende weekend in Oschersleben (alle info over tv-tijden, stream etc.) wordt voor BMW nu bijzonder belangrijk: want bij de thuisrace van Schubert moet er een sterk resultaat komen, hoewel het circuit de M4 GT3 Evo eigenlijk niet ligt, zodat men in het kampioenschap niet volledig de aansluiting verliest.