BMW debuteert met M4 in DTM: “Zullen niet meteen winnen”

Waar de meeste rivalen met een evolutie van het huidige GT3-pakket kwam, heeft BMW ervoor gekozen om na vijf jaar afscheid te nemen van de M6 en over te stappen op een volledig nieuw model met de M4 als basis. Hoewel de M6 meerdere klassieke 24 uursraces in Spa en op de Nürburgring won, kleefden er ook nadelen aan de wagen. Die was namelijk te groot en had daardoor zeker in de kortere wedstrijden een nadeel.

BMW heeft geprobeerd die tekortkomingen aan te pakken met de introductie van de M4 GT3, die begin dit jaar debuteerde. De focus lag daarbij op het bouwen van een wagen die iets veelzijdiger is. Volgens Schubert Motorsport-coureur Sheldon van der Linde is dat gelukt, maar is het nog niet realistisch om vroeg in het seizoen wonderen te verwachten van de Duitse formatie. Wel heeft hij veel vertrouwen in het nieuwe concept.

“Meteen winnen is wellicht wat vroeg”, zegt Van der Linde. “Het is moeilijk om te zeggen waar we precies staan, maar we zullen snel weten wat we met deze wagen kunnen. Ik kan alleen zeggen dat deze wagen een stuk beter te rijden is dan de M6. We hebben aan boord veel coole systemen die we in ons voordeel kunnen gebruiken. Of we daarmee direct succesvol zullen zijn, dat is moeilijk te zeggen. We moeten realistisch zijn, het is nog altijd een nieuwe wagen. De wielbasis is langer en dat zal in ons voordeel zijn op de grotere circuits, dat was in het verleden met de M6 ook al het geval. Op circuits zoals de Red Bull Ring of Portimao moet deze wagen heel goed zijn. Dat zijn circuits met veel middelsnelle bochten, waar de aero van de auto echt tot zijn recht komt. Daar is deze wagen heel sterk. We moeten zien waar BMW staat, maar ik heb erg veel vertrouwen dat we echt een goede auto hebben. Zeker in een milieu als de DTM ben ik heel benieuwd waar we kunnen staan.”

Van der Linde racete in januari al in de 24 uur van Daytona met de nieuwe M4 GT3 en zal nog meer tests afwerken voordat het DTM-seizoen in april begint in de Algarve. “In de lange runs is de wagen constanter”, geeft de Zuid-Afrikaan een idee over het verbeterde pakket. “De wagen is ook gunstiger voor bandenslijtage. De achterbanden zijn belangrijk voor ons, zelfs in korte stints waar je halverwege de wedstrijd nog een pitstop hebt. Het is belangrijk dat we een auto hebben die de achterband heel kan houden, dat was doorgaans met de M6 een probleem. Het grootste voordeel is dat je als coureur elke ronde constant kunt rijden. Je kunt je rempunten elke keer goed halen. Het belangrijkste is dat je weet wat je van deze wagen kunt verwachten, deze is bovendien erg stabiel aan de achterkant. Er zijn nog meer zaken verbeterd, maar dit zijn ten opzichte van de M6 wel de belangrijkste punten.”

Van der Linde komt dit seizoen bij Schubert in actie met voormalig DTM-racewinnaar Philipp Eng. Het team is de vervanger van Rowe Racing in de DTM. Walkenhorst Motorsport is de andere vertegenwoordiger van het Beierse merk. Het team zet Marco Wittmann en Esteban Muth in.