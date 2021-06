Audi krijgt meeste extra gewicht voor DTM-races op Monza

De start van het eerste DTM-seizoen met GT3-auto’s staat voor de deur. Komend weekend wordt het kampioenschap afgetrapt met de ontmoeting op de Temple of Speed in Monza. Met de komst van de GT3-machines doet ook de zogenaamde Balance of Performance (BoP) zijn intrede in de klasse. Daarmee moeten de prestaties van de verschillende auto’s gelijk worden getrokken. Organisator AVL heeft de teams donderdag ingelicht over de BoP voor de aanstaande races in Monza en daarbij zijn de nodige veranderingen waar te nemen ten opzichte van de tests op Hockenheim en de Lausitzring.

De Audi R8 LMS heeft het meeste strafgewicht gekregen ten opzichte van de tests. De auto, die door de teams van Abt en Rosberg wordt ingezet, heeft 35 kilogram extra gewicht gekregen. Daarnaast worden de auto’s uitgerust met twee restrictors van 43 millimeter, nadat de Audi de hoogste topsnelheden behaalde in de tests zonder restrictors. Ook voor Mercedes geldt dat er extra gewicht wordt toegevoegd aan de AMG GT3, hoewel dat met tien kilogram beduidend minder is dan bij de Audi R8. Aan de restrictor hoeven de Mercedes-teams geen veranderingen door te voeren ten opzichte van de tests, zij blijven rijden met exemplaren van 38 millimeter.

Turbodruk beperkt voor BMW en Ferrari

Voor de auto’s met turbomotoren, de BMW M6 GT3 en de Ferrari 488 GT3 Evo, worden de prestaties op een andere manier gelijkgetrokken. Enerzijds geldt dat zowel de teams met BMW-auto’s als Ferrari-bolides extra gewicht moeten toevoegen (10 kilogram voor BMW, 30 kilogram voor Ferrari). Bovendien moeten beide merken een concessie doen met betrekking tot de turbodruk.

Het bepalen van het gewicht en de restrictor voor de Lamborghini Huracan GT3 Evo had meer voeten in de aarde. De enige renstal die de bolide gebruikt, T3 Motorsport, was niet present tijdens de testsessies en dus moest AVL zich voor de BoP oriënteren op de cijfers die het heeft gebruikt voor de Audi R8 LMS. Een vreemde keuze is dat niet, want de twee auto’s staan op dezelfde basis. De Huracan mag tien kilogram minder wegen dan de Audi en is met 1.300 kilogram de lichtste auto van het veld. Wel moet T3 Motorsport een restrictor gebruiken die één millimeter kleiner is dan die van de teams met een Audi.

De Balance of Performance die de DTM gebruikt voor de openingsrace wijkt weliswaar af van de BoP die in april werd gebruikt voor de openingsronde van de GT World Challenge Europe, maar de verschillen zijn klein. De BMW (1.335 kilogram) en de Ferrari (1.310 kilogram) zijn de enige auto’s die zwaarder zijn dan in de door de SRO georganiseerde klasse. De Audi R8 LMS, de Lamborghini Huracan en de Mercedes-AMG zijn daarentegen een stuk lichter in de DTM. Het verschil tussen de lichtste auto, de Lamborghini, en de zwaarste auto, de BMW, is 35 kilogram. In de GTWCE was dat verschil met 40 kilogram iets groter.

Vergelijking BoP DTM en GT World Challenge Europe op Monza

Auto Gewicht (DTM) Restrictor (DTM) Turbodruk (DTM) Gewicht (SRO) Restrictor (SRO) Turbodruk (SRO) Mercedes-AMG GT3 1.330 kg 2 x 38 mm - 1.340 kg 2 x 36 mm - Audi R8 LMS 1.310 kg 2 x 43 mm - 1.330 kg 2 x 41 mm - BMW M6 GT3 1.335 kg - 2.032 1.330 kg - 1.960 Ferrari 488 GT3 Evo 1.310 kg - 1.731 1.300 kg - 1.610 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.300 kg 2 x 42 mm - 1.325 kg 2 x 40 mm -