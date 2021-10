Aston Martin of Porsche erbij? DTM hoopt op extra merk in 2022

De DTM heeft voor dit seizoen de Class One-regels overboord gegooid en is overgestapt op het GT3-concept. Het maakt dat de auto's een stuk langzamer zijn, maar ook dat er beduidend meer merken aan de start verschijnen. Dat laatste is precies wat Berger beoogde met de overstap en dus wekt het geen verbazing dat de Oostenrijker zeer te spreken is over de vernieuwde DTM. "Misschien maken we nu wel het mooiste DTM-seizoen ooit mee. Mensen zien weer veel verschillende merken en coureurs van wereldniveau die tegen elkaar strijden."

Dat de huidige bolides iets minder indrukwekkend zijn dan die van de voorbije jaren neemt Berger op de koop toe. "Ik ben nog steeds een fan van die Class One-auto's, begrijp me niet verkeerd, maar op dit moment is de autoindustrie niet gericht op ontwikkelen van dergelijke technologie. De autosport heeft daar last van, al moet je het lot dan in eigen hand nemen met zo'n stap naar GT-auto's. We zijn nu enkele seconden langzamer, maar fans zien dat niet. Zij zien juist verschillende autoconcepten en veel wiel-aan-wiel gevechten, daar draait het om."

Gesprekken met Porsche, goede hoop op meer

Naast traditionele DTM-merken als Audi, BMW en Mercedes zijn dit jaar ook Ferrari, McLaren en Lamborghini van de partij. Het vormt een aardig deelnemersveld, al zit er volgens Berger nog meer in het vat. "Ik heb er best veel vertrouwen in dat we volgend jaar een extra merk op de grid zullen hebben. Of laat ik het zo zeggen: als het gebeurt dan ben ik erg blij en als het niet lukt dan redden we het ook wel. Ik heb er in ieder geval veel vertrouwen in dat we meer Lamborghini's en meer McLarens in de DTM gaan zien en dat is belangrijk om die merken goed te laten integreren in de sport", laat de man uit Wörgl aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Waar Berger praat over nieuwe toetreders zijn de ogen vooral gericht op Porsche en Aston Martin, merken die al een GT3-bolide klaar hebben en zonder al te veel problemen kunnen instappen. "Vroeg of laat zal dat wel gebeuren en valt alles op z'n plek. We hadden natuurlijk al een Porsche op de Nürburgring als gastdeelnemer en hebben meerdere Porsche-teams gehad die ons de vraag stelden [of ze deel kunnen nemen aan de DTM]. Op dit moment is iedereen nog wat voorzichtig met de budgetten, maar uiteindelijk komt dat wel goed." Het maakt dat Berger hardop droomt van een nog uitgebreider deelnemersveld, waarbij hij geen beperkingen op gaat leggen. "Nee. Iedereen zegt tegenwoordig 'je moet een grens trekken bij twintig of dertig auto's', maar ik ben daar niet van. Ik kan me nog GT-races met meer dan dertig auto's herinneren en dat is juist mooi. We zullen alleen wel goed letten op teams en coureurs die niet bij ons 'premium' kampioenschap passen, maar verder is iedere uitbreiding welkom."