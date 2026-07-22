"Alle zwakke punten zijn weg": schaadt nieuwe DTM-speciale band Porsche?

Zijn de huidige problemen van het Porsche-team Manthey terug te voeren op de nieuwe DTM-speciale band? "Grello"-coureur Thomas Preining verwees bij zijn Preining snoeihard over BoP in DTM: "Ik sta op het punt om te stoppen!" op de Norisring ook naar de nieuwe Pirelli-band, die sinds 2026 uitsluitend in de DTM wordt gebruikt.

"Alle zwakke punten die we ooit in de Porsche hadden, zijn weg met de nieuwe band. Die kan longitudinaal werken, je hebt veel meer grip - en die grip heeft iedereen, niet alleen wij", aldus de Oostenrijkse Porsche-fabriekscoureur. "Op de rechte stukken zijn we slechter dan ooit."

Daarom staat men momenteel niet alleen in duels slecht opgesteld vanwege de ontbrekende topsnelheid, maar ook in de bochten en qua algemeen tempo. Maar wat bedoelt Preining ermee dat de nieuwe band "longitudinaal" - dus in de lengterichting - kan werken?

Is Porsche van zijn grootste kracht beroofd?

Blijkbaar verliest de nieuwe band in de remfase niet meer zo snel de grip. Terwijl de DHG-band van Pirelli, die tot nu toe in de DTM en in andere GT3-series werd gebruikt, erom bekendstond "niet multitaskingfähig" te zijn en zij- en lengtekrachten niet tegelijk te kunnen verwerken, lijkt ook dat bij de speciaal voor de DTM gemaakte band veranderd te zijn.

De Porsche geldt over het algemeen als een wendbare auto, die goed is op de rem en bij de tractie. Maar precies die kracht zou de nieuwe band kunnen hebben geëgaliseerd, doordat nu ook andere auto's beter zijn op de rem en gemakkelijker door de bochten komen.

Manthey-problemen bij bandentests: wilde men de wissel verhinderen?

Interessant: volgens informatie van Motorsport-Total.com had Manthey al bij de bandentest in Vallelunga begin maart grote problemen, toen Pirelli verschillende bandentypes uitprobeerde om de definitieve specificatie voor het DTM-seizoen vast te leggen. Daarbij zou er zelfs schade aan de achterbanden zijn ontstaan, waardoor Manthey de voorgeschreven runs moest afbreken.

Volgens informatie van Motorsport-Total.com zetten Manthey-verantwoordelijken zich na de ervaringen van toen in voor het behoud van de DHG-band. Vanuit het team klinkt daarentegen dat men zich niet principieel tegen een nieuwe band heeft uitgesproken, maar de destijds geteste uitvoering kritisch bekeek.

Maar was dat al een aanwijzing dat de nieuwe DTM-band niet met de Porsche harmonieert?

Manthey-set-up blijkbaar geperfectioneerd voor voorgangerband

Blijkbaar waren de problemen in Vallelunga er ook op terug te voeren dat de door Manthey voor de Pirelli-testband gebruikte set-up extreem op de DHG-band was toegesneden. De Porsche 911 GT3 Evo biedt veel mogelijkheden om de set-up via de kinematica te optimaliseren. Dat zou Manthey bij de DHG-band hebben uitgemolken en tot in de perfectie hebben doorgevoerd.

Leidde de introductie van de nieuwe band ertoe dat Manthey dit voordeel verloor en weer van voren af aan moest beginnen? En hoe was het dan mogelijk dat Preining de première van de nieuwe band bij de DTM-seizoensopener in Spielberg op zijn naam schreef?

Dat verklaart Preining ermee "dat de anderen nog in winterslaap waren, en wij de band sneller begrepen hebben. Anders profiteren we alleen van fouten", aldus de DTM-kampioen van 2023, die halverwege het seizoen als beste Porsche-coureur met 47 punten achterstand op de achtste plaats staat, op de Norisring.

Lukt Manthey dankzij joker-testdag een sprong vooruit?

Waarom is het zo moeilijk om tijdens het seizoen vooruitgang te boeken? Dat ligt aan de testbeperking, die DTM-teams nauwelijks mogelijkheden biedt om buiten de raceweekenden aan de set-up te sleutelen. Dat treft vooral teams als Manthey, die daar de capaciteit voor zouden hebben - en de technische expertise om daaruit munt te slaan.

Het Porsche-topteam gebruikte op 14 juli op de Nürburgring met Preining en teamgenoot Ricardo Feller zijn enige joker-testdag - en daarmee de mogelijkheid om buiten de door de ADAC georganiseerde testdagen privé op een DTM-circuit te testen.

De omstandigheden waren wisselvallig: aanvankelijk was het heet en droog, 's middags viel er een regenbui. Of Manthey daarbij een stap vooruit heeft gezet, zullen de komende races uitwijzen. Het circuit in Oschersleben, waar komend weekend (alle info over tv-uitzending, stream etc.) wordt gereden, zou de Porsche moeten liggen.