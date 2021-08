Albon claimt allereerste DTM-pole op natte Nürburgring

Zoals wel vaker in de Duitse Eifel waren de weersomstandigheden er zondagochtend uiterst wisselvallig. In de slotminuten van de kwalificatie kwam het hemelwater met bakken uit de lucht vallen boven de Nürburgring, maar toch kon Alexander Albon nog een verbetering uit zijn AF Corse Ferrari persen. De Red Bull-coureur stuurde de 488 GT3 in de AlphaTauri-kleuren naar een 1.36.773, wat hem de eerste plek in de tijdenlijsten opleverde.

Die eerste plek was lange tijd in handen van Maximilian Götz, die op de regenbanden een 1.37.130 liet noteren. Daniel Juncadella dook er als eerste onderdoor met een 1.36.958, terwijl Albon zich op dat moment gaandeweg aan het verbeteren was. De Britse Thai klom eerst van de achtste naar de vierde plek, om vervolgens achter Juncadella naar de tweede plek op te klimmen. Met een allerlaatste poging dook hij op het natte asfalt onder de 1.37, wat hemzelf en Ferrari dus de allereerste pole-position in de DTM opleverde.

De tijd van Juncadella bleek genoeg voor de tweede plek op de startgrid, gevolgd door de BMW van Marco Wittmann. Michael Ammermuller stuurde zijn Porsche in het allereerste DTM-weekend van het Duitse merk naar een keurige vierde plek. Götz zakte terug naar de vijfde plaats, gevolgd door klassementsleider Kelvin van der Linde als snelste Audi-rijder. Luca Stolz reed de zevende tijd, voor de McLaren van voormalig Formule 1-coureur Christian Klien. Mike Rockenfeller (Audi) en Esteban Muth (Lamborghini) maakten de top-tien compleet.

De tweede race van het DTM-weekend op de Nürburgring gaat zondagmiddag om 13.30 uur van start.

Uitslag DTM kwalificatie 2 - Nürburgring