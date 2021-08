Albon voelde zich tot eerste DTM-zege niet overschaduwd door Lawson

Red Bull-protegé Liam Lawson mag dit jaar in de DTM zijn talent bewijzen als teamgenoot van Alex Albon, die na zijn Formule 1-avontuur ook in het Duitse kampioenschap werd geplaatst. Hij probeert daar zijn loopbaan weer uit het slop te trekken en het ongelijk van Helmut Marko en de zijnen te bewijzen. Lawson won de seizoensopener op Monza, zijn debuut in de sportscars, en scoorde ook in Zolder een podiumklassering. Albon had daarentegen een minder prominente rol maar scoorde solide zijn punten. In de vijfde race van het jaar scoorde hij zijn eerste podium na de diskwalificatie van Vincent Abril. Op de Nürburgring zette hij de goede vorm voort met een zege in de tweede race van het weekend. Albon zette zijn AF Corse Ferrari op pole en hield ondanks twee safety car-periodes het hoofd koel.

Video: Alex Albon boekt eerste DTM-zege

Albon scoorde zijn eerste zege sinds de Formule 2-hoofdrace in Sochi 2018. Na de zege was hij er als de kippen bij om te benadrukken dat hij in de eerste helft van het seizoen niet onder deed voor teamgenoot Lawson. De Kiwi kende een zeer moeizaam weekend op de Nürburgring en ging puntloos huiswaarts. Albon ging door zijn pole en overwinning zijn teamgenoot voorbij in de tussenstand om de titel. Op de vraag wat deze zege betekent nadat hij in de eerste drie ronden van het seizoen werd overschaduwd door Lawson antwoordde Albon: “Ik denk niet dat ik werd overschaduwd. Het is heel normaal dat je wat tijd nodig hebt om te wennen aan een auto. De stap van de F1 naar een GT3 is behoorlijk. En ik heb een aantal races gehad waarin ik behoorlijk sterk was, ik had gewoon wat moeite in de kwalificaties. Dit weekend en [de vorige ronde in] Zolder verliep dat positief en we boeken progressie. Het is niet zo dat we in het kampioenschap nergens te vinden zijn. We zijn competitief geweest dus ik denk dat het voor mijn eerste jaar in DTM helemaal niet zo slecht is.”

De sleutel tot de zege zat hem in de fase na zijn pitstop. Albon reed bij de tweede herstart op de negende plaats, virtueel aan de leiding, met Mercedes-rivaal Daniel Juncadella direct achter hem. Albon baande zich een weg door het veld en sloeg zo een beslissend gat richting de Spanjaard. “Het was een listige”, erkende de Red Bull-rijder. “Bij de start en de eerste herstart heb je zelf de controle dus dat is niet zo lastig. Zolang je maar redelijk weg komt, rij je in de eerste bocht vooraan. Bij de tweede herstart was ik negende en Dani tiende. Je wil dan niet te agressief zijn want je hebt virtueel de leiding in handen maar tegelijkertijd moet je ook snel door het verkeer naar voren komen. We moesten dus zowel agressief als voorzichtig zijn. Gelukkig klommen we snel op tot P4 en vanaf dat moment dicteerden we de race. Ik hoefde me geen zorgen meer te maken over de auto’s achter me en kon de rijders voor me een voor een passeren.”

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Foto: Alexander Trienitz