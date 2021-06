Het zal even voor flinke kopzorgen bij de DTM-afdeling van AF Corse hebben geleid: staat de seizoensopener op Monza voor de deur, zijn beide coureurs niet beschikbaar! En dat tijdens de thuisrace in de spectaculair ogende Ferrari’s in Red Bull-kleuren. Debutant Alexander Albon zou als Red Bull-reserve aanwezig moeten zijn bij de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk, zijn DTM-vervanger Nick Cassidy racet in Mexico in de Formule E. Red Bull heeft echter een uitzondering gemaakt waardoor Albon alsnog in actie mag komen op Monza. Daarvoor heeft het wel het eigen werkschema onder handen moeten nemen. Waar Albon door winnaar Sergio Perez na de Grand Prix van Azerbeidzjan nog geroemd werd voor zijn bijdrage in de simulator, zal die rol tijdens het weekend op Paul Ricard worden vervuld door jongeling Juri Vips.

De aanwezigheid van Albon tijdens het openingsweekend op Monza is goed nieuws voor het kampioenschap, dat eerder tweevoudig kampioen Gary Paffett vanwege Formule E-verplichtingen al zag afhaken voor de eerste twee races van het jaar. “Ik sta in Monza aan de start”, bevestigt Albon in een interview in de nieuwste editie van het magazine Autosport, dat aanstaande donderdag verschijnt. “Er werden [in de Formule 1] op het laatste moment veranderingen doorgevoerd. Turkije werd geschrapt en er werd een double header toegevoegd. Alles in de Formule 1 werd een week naar voren gehaald. Ik zal echter de eerste races in Monza rijden”, zo legt Albon uit over de onverwachte clash met de F1. De Formule 1-race in Turkije stond oorspronkelijk op 13 juni gepland, een week voor de DTM-opener op Monza. Die race werd geschrapt en de GP op Paul Ricard werd een week naar voren gehaald, zodat er twee F1-races op de Red Bull Ring kunnen plaatsvinden.

Het kalenderschaakspel van Alex Albon

Albon maakt dit jaar in dienst van AF Corse zijn debuut in de DTM. De voormalig Formule 1-coureur rijdt in principe alleen de weekenden die niet clashen met de F1, aangezien hij als reservecoureur voor beide Red Bull-teams aanwezig moet zijn bij de Grands Prix. In de DTM wordt zijn plek dan opgevuld door Nick Cassidy.

Albon geeft te kennen dat de Formule 1 over het algemeen prioriteit krijgt maar voor de seizoensopener heeft Red Bull een uitzondering gemaakt. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko legt in gesprek met Speedweek uit hoe de vork in de steel zit: “De simulatorwerkzaamheden in het weekend van de Franse GP worden overgenomen door Juri Vips. Alex Albon blijft echter de reservecoureur voor onze beide Formule 1-teams. Wanneer een van de vaste rijders uitvalt, wordt Alex per luchtbrug direct vanuit Monza naar Le Castellet gehaald. Zo zijn we toch nog flexibel.” De Formule 2 komt niet in actie op Paul Ricard, waardoor F2-coureur en Red Bull-pupil Vips in de fabriek in Milton Keynes het simulatorwerk voor zijn rekening kan nemen. Albon kan zich dan focussen op zijn DTM-debuut.

Ook de Formule 1-race op Zandvoort clasht met een DTM-weekend: de race op de Red Bull Ring. Bij die race zal Albon vervangen worden door Cassidy. De DTM-ronde op de Norisring viel aanvankelijk samen met de Grand Prix van Oostenrijk, maar de race in Neurenberg is voorlopig uitgesteld tot het najaar. In de overige DTM-races is Albon gewoon te bewonderen, tenzij er vanwege de pandemie nog meer verschoven wordt uiteraard: “Het hangt dan van de kalender af wat er mogelijk is. Mijn teamgenoot Cassidy valt in bij de races die ik niet kan rijden. Voorlopig verandert het nog elke week.”

Doordat de Formule 1-race in Singapore geschrapt is, bestaat de kans dat Albon ook bij de seizoensfinale in Hockenheim in actie gaat komen: “Daardoor is de mogelijkheid ontstaan om op Hockenheim te rijden. Het hangt er echter ook vanaf of we dat willen”, aldus de Red Bull-rijder.

Alex Albon, AF Corse Foto: DTM