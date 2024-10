DTM stapt in 2025 over op fossielvrije brandstof

Daags na de seizoensfinale op de Hockenheimring - waar Mirko Bortolotti zijn eerste kampioenschap in de wacht sleepte - laat DTM-promoter ADAC weten dat ze vanaf 2025 over zullen gaan op fossielvrije brandstoffen. De energiedrager wordt geproduceerd door P1 Fuels en is gecertificeerd door de FIA. Het Duitse bedrijf is al betrokken bij de autosport en heeft ervaring met het leveren van volledig duurzame brandstof aan het World Rally Championship.

"We zetten nu een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de serie en versterken de rol van de DTM als pionier op het gebied van duurzaamheid in de autosport", aldus ADAC Motorsport-directeur Thomas Voss. "We brengen meer duurzaamheid naar het DTM-platform met een nieuwe, synthetische en klimaatvriendelijke brandstof. Daarmee laten we het potentieel zien van synthetische brandstoffen binnen een van de populairste raceseries van Europa." Door over te schakelen op synthetisch geproduceerde benzine kan de serie de CO2-uitstoot met 75% terugdringen. Met deze ontwikkeling is de DTM voorloper op bijvoorbeeld Formule 1, dat in 2026 pas overstapt op een volledig duurzame brandstof.

Gloednieuwe branding

Nieuw DTM-logo Foto door: ADAC Motorsport

Daarnaast onthult ADAC een gloednieuw logo voor de DTM als onderdeel van de vernieuwde merkidentiteit voor het kampioenschap. Het nieuwe embleem - dat is ontworpen in samenwerking met sportbrandingbureau UnitedSenses in München - werd afgelopen weekend tijdens de finale op Hockenheim voor het eerst aan het publiek getoond en treedt per direct in werking. Het nieuwe ontwerp heeft de geel-zwarte kleuren van de Duitse automobielclub ADAC, die de DTM eind 2022 kocht van de vorige eigenaar ITR. Na de aankoop implementeerde de ADAC een bijgewerkte versie van het logo dat oorspronkelijk door de ITR was geïntroduceerd, maar na afloop van het 40e seizoen van de serie heeft de ADAC het logo opnieuw onder handen genomen.

Het nieuwe logo is niet het enige dat ADAC vanaf het seizoen 2025 verandert. In een verklaring laat het Duitse bedrijf weten nieuwe uitzendtechnieken zal gebruiken, waarmee de DTM kiest voor een zogenaamde 'nieuwe digitale identiteit'. ADAC probeert de branding van het racekampioenschap te verbeteren en zodoende meer naamsbekendheid te verwerven.