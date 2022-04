Acht redenen waarom je het DTM-seizoen 2022 moet volgen

Grootste grid sinds 2000

De DTM stapte in 2021 over op het GT3-reglement, waarmee er een einde zou moeten komen aan het krimpende deelnemersveld. Mercedes, Audi en BMW besloten in 2017 onder de Class 1-reglementen om het aantal auto’s per fabrikant in te perken tot zes, waardoor het kampioenschap moeite had om boven de twintig inschrijvingen te komen. In het eerste jaar onder de voor meer fabrikanten toegankelijke GT3-reglementen bleef het aantal inschrijvingen nog relatief beperkt met negentien stuks, een stuk minder dan rivaliserende GT-kampioenschappen als de GT World Challenge Europe en de Duitse GT Masters.

De teams en fabrikanten raakten in 2021 echter onder de indruk van wat de DTM heeft neergezet en dat leidt tot een forse uitbreiding van de deelnemerslijst. Maar liefst 29 auto’s staan in het Portugese Portimao aan het vertrek van de eerste DTM-race van 2022, de grootste grid die het kampioenschap heeft gehad sinds de wedergeboorte in 2000. Audi, BMW en Mercedes zijn opnieuw met een flinke vertegenwoordiging aanwezig en krijgen voor het eerst gezelschap van Porsche, waardoor de ‘Grote Vier’ uit Duitsland allemaal meedoen. Zij gaan ook de strijd aan met legendarische Italiaanse supercarbouwers Ferrari en Lamborghini. In totaal stappen coureurs uit 14 verschillende landen in de 29 ingeschreven auto’s, wat de internationalisering van het kampioenschap illustreert.

Rallygrootheid Loeb debuteert in Portimao

Rallylegende Sebastien Loeb maakt in Portimao zijn DTM-debuut namens Red Bull AF Corse. Foto: Andreas Beil

De GT World Challenge Europe kan zich dit jaar verheugen op de deelname van MotoGP-legende Valentino Rossi, maar ook de DTM heeft een grote naam uit een andere tak van de auto- en motorsport weten aan te trekken. Negenvoudig rallykampioen Sebastien Loeb racet in Portimao voor het eerst mee in het Duitse GT-kampioenschap. Hij stapt bij AF Corse Ferrari in als vervanger van Nick Cassidy, die komend weekend verplichtingen in de Formule E heeft.

Onbekend met racen op asfalt is Loeb absoluut niet. In 2006 werd hij achter het stuur van een Pescarolo al eens tweede in de 24 uur van Le Mans, terwijl hij twee keer derde werd in de eindstand van het World Touring Car Championship. Ook op de circuits is de Fransman dus snel, maar de vraag is in hoeverre hij last gaat krijgen van het gebrek aan voorbereidingstijd in de Ferrari 488 GT3. Tijdens alle vier de testdagen moest Loeb de auto delen met Cassidy, terwijl de omstandigheden verre van ideaal waren met regen in Hockenheim en tests in de avonduren in Portimao. Mocht hij een goede indruk achterlaten in de races, dan opent dat ook de deur voor meer optredens als invalkracht. Ook op de Norisring in juli botsen de programma’s van Cassidy.

De prestaties van Loeb worden waarschijnlijk vergeleken met die van teamgenoot Felipe Fraga, die Formule 2-coureur Liam Lawson vervangt bij Red Bull AF Corse. De Braziliaan is als fulltimer de enige hoop van het team op de rijderstitel, die vorig jaar in de laatste race op zeer pijnlijke wijze verloren ging. In Europa is Fraga geen grote naam, maar als kampioen in de Braziliaanse Stock Cars kan hij absoluut wel een potje sturen. “Buiten Europa is Felipe heel succesvol geweest”, zegt AF Corse-teambaas Ron Reichert. “In Brazilië en de Verenigde Staten heeft hij laten zien een geweldige coureur te zijn. In Europa is hij ietwat onder de radar gebleven, maar ik denk dat hij velen gaat verrassen.”

De grote terugkeer van René Rast

Drievoudig DTM-kampioen René Rast is na een jaar afwezigheid terug in de klasse. Foto: DTM

“Ik voel me weer een debutant, hoewel ik al oud ben. Het doet me een beetje denken aan mijn eerste jaar in DTM in 2017, toen alles nieuw voor mij was. Zo voelt het nu opnieuw. Nieuwe namen, nieuwe teams, nieuwe auto’s. Ik ken de circuits, maar de rest is eigenlijk nieuw. Ik moet dus veel leren en op snelheid komen.” Dat zijn de woorden van drievoudig DTM-kampioen René Rast, die na een jaar afwezigheid terugkeert in de klasse.

Rast is zelf al weken voorzichtig over zijn verwachtingen en daar heeft hij wellicht een punt. De DTM is grondig veranderd in zijn ene jaartje afwezigheid, waardoor hij een nieuwe leerfase voor de kiezen krijgt om weer tot de grote vorm te komen waarmee hij een van de succesvolste DTM-coureurs ooit werd. Toch is Rast dezelfde coureur die in 2017 op 31-jarige leeftijd debuteerde in de klasse en meteen ook de titel voor zich opeiste (hoewel de omstandigheden behoorlijk anders waren). Bovendien leerde hij de ins en outs van de Formule E razendsnel kennen toen Audi hem in de laatste races van 2019-2020 inzette als vervanger van Daniel Abt.

Ook heeft Rast de nodige ervaring in GT3-auto’s, waar hij voor zijn tijd in de DTM al mee racete. In 2014 werd hij met huidige teamgenoot Kelvin van der Linde zelfs kampioen in de GT Masters. De afgelopen jaren reed hij minder in GT3’s, maar desondanks moet de Duitser vanaf het begin snel kunnen zijn bij zijn terugkeer. Het helpt bovendien dat Abt Sportsline de potentie heeft om in 2022 opnieuw vooraan mee te doen. Met Van der Linde en Ricardo Feller heeft het team twee coureurs met zeer veel ervaring in de Audi R8 LMS GT3.

Eindelijk stapt Porsche DTM-wereld binnen

De GT3-reglementen hebben Porsche overgehaald om toch in DTM te racen. Foto: Alexander Trienitz

In de vorige opzet van de DTM, waarin alle auto’s feitelijk fabrieksauto’s waren, toonde Porsche weinig interesse om deel te nemen. Die barrière werd in 2021 weggenomen met de overstap naar GT3-auto’s en een jaar later maakt het merk uit Stuttgart dan eindelijk het langverwachte fulltime debuut in de DTM.

Dat Porsche de DTM serieus neemt, blijkt wel door een blik te werpen op de teams en coureurs die worden ingezet. SSR Performance heeft twee succesvolle seizoenen achter de rug in de GT Masters, waarin met Michael Ammermuller en Christian Engelhardt een titel werd gewonnen. In de DTM maakt de renstal gebruik van de diensten van fabriekscoureur Laurens Vanthoor, die bij fans van de GT-racerij geen introductie nodig heeft. Dennis Olsen heeft niet diezelfde status, maar heeft in het verleden al diverse successen geboekt met Porsche. De derde Porsche op de DTM-grid wordt ingezet door Team Bernhard 75, waar Thomas Preining achter het stuur kruipt. Met zijn 23 jaar is de Oostenrijker een van de jongste rijders op de grid, maar hij won in 2018 al de titel in de Porsche Carrera Cup. Dat hij hoog staat aangeschreven bij Porsche, blijkt wel uit het feit dat hij in 2020 in Marrakech met de Formule E-auto van het merk testte.

Mercedes schuift met coureurs en breidt uit

Na het succes van 2021 heeft Mercedes de vloot uitgebreid naar acht auto's met fabriekssteun. Foto: Alexander Trienitz

Mercedes is succesvol begonnen aan het GT3-tijdperk van de DTM met zowel de rijderstitel als die bij de fabrikanten. Dat is aanleiding geweest om de aanwezigheid verder uit te breiden met een achtste auto met fabrieksondersteuning, waardoor de fabrikant opnieuw de grootste afvaardiging heeft. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel enkele personele veranderingen. Maro Engel keert terug en begint aan zijn derde periode in DTM, terwijl Blancpain GT-kampioen Luca Stolz dit jaar een volledig jaar draait in de klasse. Vorig jaar debuteerde hij al, al ging het toen om een eenmalig optreden op de Nürburgring. Samen met Winward-coureurs Maximilian Götz – de regerend kampioen – en zevenvoudig racewinnaar Lucas Auer heeft Mercedes minimaal vier coureurs die kans maken op de titel.

Meervoudig Blancpain GT-kampioen Maximilian Buhk is er ook bij, al houdt hij zich vooral bezig met de ontwikkeling van het steer-by-wire systeem. Arjun Maini is er ook weer bij, nadat hij vorig jaar debuteerde en vooral over één ronde liet zien de nodige snelheid te hebben. Dat zestal wordt aangevuld met twee debutanten: voormalig Formule 3-coureur David Schumacher en de Canadees Mikael Greiner. Van hen mag niet verwacht worden dat zij op regelmatige basis vooraan meerijden, al kunnen zij natuurlijk wel punten afsnoepen van de concurrenten van Mercedes. Dat kan weer belangrijk zijn in een klasse waarin een systeem met succesballast bestaat.

BMW gunt M4 GT3 eindelijk DTM-debuut

De feedback van de coureurs over de nieuwe BMW M4 GT3 is zeer positief. Foto: Andreas Beil

Ten opzichte van vorig jaar hebben enkele merken – waaronder Audi – een Evo-kit geïntroduceerd voor het nieuwe DTM-seizoen, maar BMW heeft het over een andere boeg gegooid en komt met de geheel nieuwe M4 GT3 op de proppen. Het Beierse merk heeft de bolide aan een uitgebreid testprogramma op Europese en Amerikaanse circuits onderworpen en liet de auto met een fabrieksteam debuteren op de Nürburgring Nordschleife. Nu kunnen ook klantenteams van de auto gebruikmaken. De eerste feedback over de M4 GT3 is overweldigend positief. Volgens coureurs is de auto een stuk veelzijdiger en beter voor de banden dan de oude M6 GT3. Die auto was vooral gebouwd voor enduranceraces en zodoende niet echt geschikt voor het DTM-format met kortere races.

BMW heeft een solide line-up samengesteld om de M4 GT3 te laten debuteren in de DTM. Het gezelschap wordt aangevoerd door tweevoudig kampioen Marco Wittmann, die instapt bij Walkenhorst Motorsport. Schubert Motorsport is dan wel nieuw in de DTM, maar heeft in de aanloop naar het seizoen aanzienlijk geïnvesteerd in privétests om zich op het seizoen voor te bereiden. Met Sheldon van der Linde en Phillipp Eng heeft het team eveneens twee bewezen racewinnaars in dienst. Dat betekent dat BMW geen enkel excuus heeft om niet mee te doen om de DTM-titel.

Lamborghini zet GT-sterren in

Met Mirko Bortolotti hoopt Lamborghini voor het eerst de DTM-titel veilig te stellen. Foto: Alexander Trienitz

Mirko Bortolotti geldt als een van de beste GT3-coureurs ter wereld, maar weinigen verwachtten dat hij op het podium zou eindigen bij zijn DTM-debuut in Assen. Daar stond hij met een wildcard aan de start namens T3 Motorsport. Dit jaar heeft hij een fulltime zitje bij het door de fabriek ondersteunde Grasser Racing Team, waar hij meteen een van de favorieten voor de titel lijkt. GRT concentreert zich dit jaar volledig op DTM door vier Huracan GT3’s in te zetten. Teambaas Manuel Reuter verwacht het nodige van de kopman: “Mirko is hier om te winnen en hopelijk tot het einde van het seizoen mee te doen om de titel, dus het doel is duidelijk.”

De overige zitjes bij GRT worden bezet door Clemens Schmid, Rolf Ineichen en Alessio Deledda, terwijl de twee Huracans van T3 Motorsport het totaal aan Lamborghini’s op zes brengt. Bij T3 keert Esmee Hawkey terug, terwijl zij dit jaar gezelschap krijgt van Aston Martin-fabriekscoureur Nicki Thiim. Hij vervangt Esteban Muth en moet zich naar verwachting even aanpassen aan de GT3-bolide van het Italiaanse merk, aangezien hij jarenlang vrijwel uitsluitend in GT-auto’s van Aston Martin heeft geracet. Helemaal nieuw is het niet voor de Deen om in een andere auto te stappen, zo reed hij in 2014 in de Blancpain Sprint Series enkele races in een Audi R8 LMS GT3.

Verbod op teamorders en andere reglementswijzigingen

De DTM-coureurs voeren oefenstarts uit op de startgrid van Hockenheim. Foto: DTM

Op basis van feedback van teams en coureurs heeft DTM besloten om enkele regelwijzigingen door te voeren voor de start van het tweede seizoen met GT3-bolides. Zo is er dit jaar een volledig verbod op teamorders, wat betekent dat teams, fabrikanten en sponsoren geen enkele invloed mogen hebben op het handelen van de coureurs. Gebeurt dat wel, dan kunnen zij zelfs uit het kampioenschap worden gehaald. Dit besluit is genomen na het controversiële einde van het DTM-seizoen 2021. Götz legde beslag op de eerste GT3-titel in het kampioenschap, nadat zowel teamgenoot Auer als merkgenoot Philip Ellis hem op verzoek van Mercedes voorbij lieten gaan.

De DTM verwelkomt dit jaar meer veranderingen. Coureurs mogen nu tijdens een safety car-fase pitstops maken, nadat zij vorig seizoen vaak zo vroeg mogelijk de pits bezochten om te voorkomen dat een neutralisatie hun race zou verpesten. Een andere wijziging is dat de coureurs niet langer vanaf de zesde ronde hun pitstop mogen maken, maar vanaf de elfde minuut van de race. Dit kan ervoor zorgen dat de leider de pitwindow mist en aan een nieuwe ronde begint, terwijl zijn achtervolgers wel mogen stoppen en met een undercut kunnen proberen terrein goed te maken. Coureurs kunnen dit jaar ook een punt verdienen met het rijden van de snelste ronde, ongeacht op welke positie ze de race afsluiten. Tenslotte is het systeem met succesballast aangepast. De racewinnaar krijgt de volgende race nog altijd 25 kilogram extra, maar de nummers twee (15 kg in plaats van 18 kg) en drie (5 kg in plaats van 15) krijgen minder strafgewicht.