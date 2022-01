Winst en verlies voor Kamaz, vijf Nederlanders in top-10

De 465 kilometer lange klassementsproef werd bij de vrachtwagens gedomineerd door Eduard Nikolaev. De viervoudig eindwinnaar nam vanaf het tweede meetpunt het voortouw en knalde op het razendsnelle parcours vervolgens overtuigend naar zijn tweede etappezege van deze 44ste Dakar-editie. Aan de finish had Nikolaev – die de rally in 2021 een jaartje oversloeg – 3.35 minuten voorsprong op de tweede Kamaz van Anton Shibalov. Titelverdediger Dmitry Sotnikov maakte er een volledige top-drie van voor de Russische renstal. Hij gaf meer dan vijf minuten toe op Nikolaev, waardoor hij zijn voorsprong in het algemeen klassement bijna gehalveerd zag worden tot een marge van iets meer dan zes minuten.

Karginov in de problemen, Van Kasteren en Huzink in top-vijf

Ondanks de 1-2-3 was het lang geen vlekkeloze dag voor het team van Kamaz. Andrey Karginov, winnaar van de rally in 2014 en 2020, kwam bij kilometerpunt 421 namelijk stil te staan met technische problemen. De Rus kon zijn weg uiteindelijk weer vervolgen, maar met anderhalf uur tijdverlies lijkt hij de hoop op een derde eindzege bij de trucks te kunnen vergeten dit jaar.

De jacht op Kamaz werd woensdag opnieuw aangevoerd door Janus van Kasteren. De Brabander van Team De Rooy mengde zich onderweg in het gevecht met Kamaz, om aan de finish uiteindelijk als vierde aan te tikken op 5.44 minuten achterstand. Gert Huzink zorgde er namens Riwald voor dat er opnieuw twee Nederlanders in de top-vijf eindigden, al was het gat naar de trucks voor hem wel al aanzienlijk. Huzink deed net geen kwartier langer over de proef dan Nikolaev, wat hem met de hybride-aangedreven Renault wel zijn beste dagklassering tot dusver deze rally opleverde.

Voor Huzinks teamgenoot Pascal de Baar verliep de vierde etappe een stuk minder voorspoedig. De Baar kwam vlak na het tweede checkpoint namelijk stil te vallen met zijn Renault. Over het algemeen was het verder toch een positieve dag voor de Nederlanders in het truckklassement. Naast Van Kasteren en Huzink finishten namelijk ook Maurik van den Heuvel (7e), Vick Versteijnen (8e) en Martin van den Brink (9e) in de top-tien.

Later meer.

Uitslag trucks - Etappe 4

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. RUS Eduard Nikolaev Kamaz 04:14:46 2. RUS Anton Shibalov Kamaz +3m35s 3. RUS Dmitry Sotnikov Kamaz +5m35s 4. NED Janus van Kasteren Iveco +5m44s 5. NED Gert Huzink Renault +14m23s 6. TSJ Ales Loprais Praga +16m37s 7. NED Maurik van den Heuvel International +23m10s 8. NED Vick Versteijnen Iveco +24m26s 9. NED Martin van den Brink Iveco +24m53s 10. LIT Vaidotas Paskevicius Tatra +35m11s - 11. NED Richard de Groot Iveco +38m40s 13. NED Kees Koolen Iveco +52m36s 16. NED Ben van de Laar Iveco +1u21m03s 18. NED William van Groningen Iveco +1u35m42s 19. NED Mitchel van den Brink Iveco +2u00m28s - NED Gerrit Zuurmond MAN + - NED Egbert Wingens Iveco + - NED Ben de Groot DAF + - NED William de Groot DAF + - NED Pascal de Baar Renault +