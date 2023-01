Twee Nederlandse truckers uit Dakar: Kapotte turbo en chassisbreuk

Het DDW Rallyteam van Egbert Wingens heeft woensdag de strijd moeten staken. De problemen begonnen al in de tweede etappe. De nieuwe Buggyra-krachtbron van Wingens kwam vermogen tekort en uiteindelijk bleek het probleem te zitten bij de verstuivers. Die werden voor de etappe van dinsdag vervangen. In de nacht van dinsdag op woensdag plande het team een routinewissel van de turbo, maar deze bleek na de installatie en verzegeling defect te zijn. Opnieuw werd een turbo verwisseld waarna het team naar de start snelde. Daar aangekomen was de startfase al afgerond en kreeg het team geen toestemming om nog aan de vierde etappe te beginnen. Wingens en zijn team bestaande uit navigator Marije van Ettekoven en monteur Marijn Beekmans hebben de wedstrijd moeten verlaten, maar kunnen de rally nog hervatten in het Experience-klassement.

Van Groningen valt uit door gebroken chassis

Ook in zijn derde Dakar Rally heeft William van Groningen de finish niet gehaald. Rally Team Dust Warriors verdween maandag van de radar. Achteraf bleek het chassis van de Iveco-truck bijna doormidden gescheurd te zijn. “We stonden op de negende plek in de middag, maar in de duinen kwamen we tijdens het scheppen tot de ontdekking dat het chassis op de bovenkant na volledig gescheurd was”, schrijft het team in een verklaring. Assistentie van de Franse formatie Boucou mocht niet baten waardoor het team zelf aan een noodreparatie begonnen is. “Daar hebben we de hele nacht werk mee gehad. Als we doorgereden waren zonder het chassis te spalken, dan was de auto doormidden gebroken en hadden we een nog groter probleem gehad.”

Na de noodreparatie heeft het team nog zestig kilometer uit de proef moeten rijden waar ze opgewacht werden door het team. De vrachtwagen is op de dieplader naar het bivak van Al’Ula gereden. Woensdag wordt bij een lokaal bedrijf getracht de schade te repareren waarna het team haar weg wil vervolgen.

Voor de uitvallers bij de auto’s en trucks bestaat sinds enkele jaren het Experience-klassement. Deelnemers die in het reguliere klassement uitvallen, kunnen de wedstrijd voor spek en bonen vervolgen. Ze krijgen dan aan de finish geen medaille en worden niet opgenomen in de uitslag.

De 'gebroken' truck van William van Groningen Foto: Rally Team Dust Warriors