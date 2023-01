Vreugde bij familie Van den Brink: “Wat een mooie dag”

In de 358 kilometer lange etappe van Ha’il naar Riyadh ontvouwde zich een interessante strijd tussen twee Nederlanders. Mitchel van den Brink noteerde bij de eerste waypoints de snelste tijd, maar daarna nam Janus van Kasteren het heft in handen. Hij leek af te stevenen op een etappezege, maar in de laatste kilometers verloor hij zijn marge van ruim drie minuten. De dagzege ging daardoor naar Van den Brink met een voordeel van 35 seconden.

“We hadden een sterke opening en hebben Janus, die een minuut eerder was gestart, ingehaald”, aldus Van den Brink junior. “We hebben wel honderd kilometer samen gestreden in de woestijn, het was heel gaaf. De helikopter vloog boven ons om het gevecht te filmen, echt superleuk.” Samen reden ze het gaatje naar Ales Loprais, die meer tijd verloor, dicht. “Op een gegeven moment zat ik iets te dicht achter Janus om goed een duin op te kunnen komen. Daar hebben we wat tijd laten liggen.”

Van den Brink koos in het vervolg van de etappe voor een andere strategie: “We zijn uit het spoor van Janus gegaan. Maar toen zat er op dat andere spoor een groot gat, dat we niet zagen. We klapten daar volle bak in. De bumper was krom, maar verder geen gekke dingen. We zijn wel even uitgestapt om te kijken.” Toch was de tijd van 3 uur, 46 minuten en 58 seconden genoeg voor de dagzege. “Ik ben echt super blij met dit resultaat. We hopen dat we morgen weer op deze manier gas kunnen geven.”

Martin van den Brink liet ‘de jeugd vliegen’

Martin van den Brink was in het verleden nogal eens onstuimig en maakte dan fouten. Dit jaar lijkt hij een andere koers gekozen te hebben, geholpen door de betrouwbaarheid van de Iveco. In de etappe van vrijdag eindigde Van den Brink op de vierde plaats op 10.41 minuten van zijn zoon. Klassementsleider Ales Loprais liet echter tijd liggen toen hij op een duin vast kwam te staan. Mede daardoor heeft Van den Brink zijn achterstand in het klassement weggepoetst en nu omgezet in een voorsprong van slechts 37 seconden.

“Wat een mooie dag”, lacht Van den Brink. “Het was weer een prachtige etappe met duinen en nog eens duinen. Wij hebben vooral met verstand gereden en ik ben zeer tevreden met deze uitslag. Mitchel en Janus kwamen ons voorbij. Wij besloten om ze te laten gaan. Laat de jeugd het maar uitvechten. Die ‘ouwe’ doet rustig aan.”

Dat bleek een verstandige keuze. “We zagen Loprais vast staan en wisten dat we tijd gingen winnen. Tijdwinst was de grootste doelstelling. We staan nu eerste algemeen en Mitchel pakt de dagzege. Wat een mooie dag. Hopelijk kunnen we dit voortzetten.”