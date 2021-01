Preview Dakar Rally 2021: Kamaz wederom torenhoog favoriet

In 2012 en 2016 was Gerard de Rooy de Kamazzen de baas, maar sindsdien staat er absoluut geen maat op het Russische fabrieksteam. Vorig jaar verliep de wedstrijd niet bepaald vlekkeloos voor Kamaz, maar Andrey Karginov maakte de minste fouten en ging er zodoende voor de tweede keer met de overwinning vandoor. Dit jaar is de formatie weer torenhoog favoriet, al moet opgemerkt worden dat meervoudig winnaar Eduard Nikolaev ontbreekt. Kamaz heeft normaal gesproken vijf equipes, maar er vaardigt nu vier af naar de Dakar Rally. Nikolaev won de rally vier keer, maar moet in 2021 vanaf de zijlijn toekijken. Hij krijgt naast teambaas Vladimir Chagin een technische rol binnen het Kamaz-team. Anton Shibalov, Airat Mardeev en Dmitry Sotnikov zijn naast Karginov wel van de partij.

De voornaamste tegenstand van Kamaz komt ook uit Oost-Europese oorden: Siarhei Viazovich van Maz bijvoorbeeld, of Martin Macik en Ales Loprais uit Tsjechië. Allen hebben in het verleden bewezen dat dagsucces mogelijk is, maar het bleek nog geen sinecure om Kamaz over de gehele twee weken te kloppen. Dat zal ook dit jaar weer lastig worden, al heeft Viazovich goede papieren dit jaar. De Wit-Rus werd al een keer tweede en derde, maar het merk is met maar twee vrachtwagens vertegenwoordigd.

Namens Nederland willen Martin van den Brink en Gert Huzink hoge ogen gooien. Het zijn de best aangeschreven Nederlandse deelnemers bij afwezigheid van Gerard de Rooy. Van den Brink heeft de Renault met ‘neus’ ingeruild voor een regulier model van Renault. Hij hoopt met die wagen een gooi te doen naar een hoge klassering. Een elfde plaats in 2011 en 2012 is tot nu toe zijn beste resultaat. Hij wordt bijgestaan door zijn zoon Mitchel, die dit jaar achter het stuur debuteert. Gert Huzink komt namens het Riwald Dakar Team ook in actie met een Renault, al gaat het dan wel om een hybride-model. Vorig jaar bleef Huzink steken op de 24ste plaats nadat het aanvankelijk best aardig ging. Sindsdien is er hard gewerkt aan verbetering. Het resultaat daarvan moet tijdens de komende Dakar zichtbaar worden. Pascal de Baar is de rechterhand van Huzink tijdens de Dakar.

Maurik van den Heuvel ruilde zijn vertrouwde Scania in voor een nieuwe truck, die flink verbeterd is ten opzichte van de voorgaande jaren. William de Groot is er weer bij nadat hij vorig jaar de finish bereikte op de zeventiende plaats. William van Groningen is een van de debutanten in de Dakar Rally. Hij heeft z’n eigen team opgezet en gaat dit jaar voor het eerst voor het grote werk meedoen. Hij doet dat met een Iveco, die overgenomen werd van De Rooy. De DAF van Van Groningen wordt bestuurd door Alexander Koot, die een jaar geleden nog navigeerde voor Van Groningen.