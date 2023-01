Loeb moet de elfde etappe naar het marathonbivak in de grensstreek met Oman openen en deed dat met succes. De Fransman noteerde bij elk GPS-punt de snelste tijd en was aan de finish 2.26 minuten sneller dan Mattias Ekström van Audi. Guerlain Chicherit was later gestart dan Loeb en Ekström, hij kon zijn landgenoot niet aanvallen. Chicherit eindigde op de tweede plek in de BRX Hunter, tien seconden voor Ekström.

Lucas Moreas kwam op 6.12 minuten van Loeb aan de finish en verdedigt zijn tweede plek in het klassement nog altijd. Nasser Al-Attiyah nam geen risico en finishte op de vijfde plek, 6.42 achter Loeb. Henk Lategan heeft het sinds zijn tijdverlies een paar dagen geleden iets moeilijker, maar herstelde zich donderdag enigszins met de zesde tijd. Yazeed Al-Rajhi kwam op 8.53 minuten aan de finish, goed voor de zevende plek. Mathieu Serradori werd achtste voor Giniel de Villers en Martin Prokop.

Tim en Tom Coronel kwam op 37.23 minuten van de dagwinnaar aan de finish. Zij werden daarmee 25ste.

De angel is sinds het wegvallen van de Audi's weg uit het klassement. Al-Attiyah is met 1 uur, 21 minuten en 4 seconden nog altijd de fiere klassementsleider. Moraes staat tweede, Loeb is de Braziliaan genaderd tot op 9 minuten en 37 seconden.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 11 - Auto's

Pos. Nr Coureur en navigator Team Tijd Verschil 1º 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 02H 56' 14'' 2º 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT (FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 02H 58' 30'' + 00H 02' 16'' 3º 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM (SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 02H 58' 40'' + 00H 02' 26'' 4º 230 (BRA) LUCAS MORAES (DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 03H 02' 26'' + 00H 06' 12'' 5º 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH (FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 02' 56'' + 00H 06' 42'' 6º 217 (ZAF) HENK LATEGAN (ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 03' 36'' + 00H 07' 22'' 7º 202 (SAU) YAZEED AL RAJHI (DEU) DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE RACING 03H 05' 07'' + 00H 08' 53'' 8º 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI (FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 03H 06' 06'' + 00H 09' 52'' 9º 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 06' 18'' + 00H 10' 04'' 10º 210 (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN BENZINA TEAM 03H 06' 53'' + 00H 10' 39''