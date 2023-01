VIDEO: Loeb wint etappe zonder stuurbekrachtiging

Tim en Tom Coronel naderen top-vijftien: “Het gaat steeds beter”

Zonder grote uitschieters zijn Tim en Tom Coronel stiekem bezig aan een indrukwekkend optreden in de Dakar Rally. Na weer een daguitslag in de top-25 staan de broers uit Huizen zestiende in het klassement: “We hebben echt onze draai gevonden deze Dakar.”