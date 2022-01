VIDEO: Vanagas klaar in Dakar Rally na flinke koprol

De vierde etappe van de Dakar Rally voert de deelnemers over een afstand van ruim 700 kilometer naar hoofdstad Riyadh. Met een klassementsproef van 465 kilometer is het meteen de langste special van de 2022-editie van de woestijnrally.

De etappe was net onderweg toen het in het eerste kilometers al mis ging voor Benediktas Vanagas. Op een razendsnel stuk schatte de Litouwer een heuvel totaal verkeerd in, waarna zijn Toyota Hilux werd gelanceerd en met de neus weer in het zand terecht kwam. Een zware crash en een driedubbele koprol waren het gevolg.

Vanagas eindigde zijn laatste drie Dakar-deelnames nog keurig in de top-20 van het autoklassement, maar door de schade aan zijn Hilux moet hij dit jaar vroegtijdig de handdoek in de ring gooien. Hij bleef samen met zijn Portugese navigator Filipe Palmeiro wel ongedeerd bij de crash.

“Ik heb geen idee hoe dit kon gebeuren”, sprak Palmeiro kort na het ongeval. “Het zag er allemaal normaal uit, totdat we opeens gelanceerd werden.”

Vanagas bezette bij aanvang van de vierde etappe de vijftiende plaats in het algemeen klassement. Hij had ruim anderhalf uur achterstand op klassementsleider Nasser Al-Attiyah. Het was de negende Dakar-deelname van Vanagas, die ook in 2017 al een keer niet de eindstreep haalde.