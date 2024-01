VIDEO: Spectaculaire hoogtepunten eerste etappe Dakar Rally 2024

De motoren waren de eersten die hun weg door het Saudische zand en door de stenen moesten zoeken. Het leverde een heus slagveld op, waarbij drie coureurs al afvielen vanwege blessureleed. Het grootste slachtoffer is Tosha Schareina. De winnaar van de proloog kon de eerste meetpunten goed bij de concurrentie blijven, maar viel halverwege de etappe ongelukkig. Daarbij is in ieder geval zijn pols gebroken, maar de Honda-man vermoed dat ook zijn schouder een breuk heeft. Ross Branch bleef assistentie verlenen toen de man uit Valencia op de grond lag en verloor daar veel tijd mee, maar na de sessie kreeg hij dat terug. Het leverde hem zelfs de dagzege op. Ricky Brabec reed ook uitstekend rond en werd tweede, waarmee het kopmanschap bij Honda voorlopig bij de Amerikaan ligt. Landgenoot Mason Klein was vooral tactisch sterk door de bonificatiesecondes op te pikken en werd daarmee derde.

Bij de auto's liet Prodrive zich van hun slechtste kant zien. Zowel Sébastien Loeb als Nasser Al-Attiyah stelden teleur met een positie rond de twintigste plek. Daarentegen was Toyota heel sterk en de sterkste was verrassend genoeg Guillaume de Mevius, die in zijn Dakar-debuut bij de auto's direct een dagsucces boekte. Ook Carlos Sainz sr. herstelde zich bijzonder sterk na een zware proloog en werd tweede, nog voor Giniel de Villiers die derde werd. Maik Willems en de broers Coronel bevinden zich rond de veertigste plek, waar eerstgenoemde net iets beter was dan de tweeling. Michel Kremer en Thomas de Bois rijden op het moment van schrijven (19:30) nog hun laatste meters door de Saudische woestijn.

Bij de trucks liet regerend Dakar-kampioen Janus van Kasteren nog maar eens zien waarom hij de topfavoriet voor de zege is. De Brabander liet in zijn Iveco de hele race zien dat hij de te kloppen man is en kwam met een voorsprong van vier minuten op de enige Renault-coureur Gert Huzink in de tijdenlijsten terecht. Jaroslav Valtr begon niet heel sterk aan de etappe, maar wist zich naarmate de special stage vorderde zich te herpakken en kwam zelfs met een derde tijd op de proppen.