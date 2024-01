VIDEO: Samenvatting van de enerverende vijfde etappe Dakar Rally

De vijfde special stage van de Dakar Rally 2024 draaide bij de motoren uit op een Honda-feestje. De Japanse fabrikant zag twee van haar rijders op de eerste twee posities eindigen. De etappezege ging na 118 getimede kilometers naar de Chileen Pablo Quintanilla, die daarmee zijn eerste dagsucces van de rally boekte en in het algemeen klassement naar de zesde positie klom. Teamgenoot Adrien van Beveren besloot de etappe op een halve minuut achterstand als tweede, om zo naar P4 in het klassement op te klimmen. Honda-rijder José Cornejo was de leider in de tussenstand, maar verloor meer dan zes minuten op etappewinnaar Quintanilla en gaf daardoor ook de eerste positie uit handen. Die is na vijf etappes voor Hero-rijder Ross Branch. De Botswaan reed woensdag de achtste tijd en heeft in het klassement nu een voorsprong van 1 minuut en 14 seconden op Cornejo.

Bij de auto's was er in de vijfde etappe dan eindelijk een dagsucces voor vijfvoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah, die daarmee zijn eerste zege in de Prodrive Hunter te pakken heeft. De Qatarees was sneller dan een legioen van vier Overdrive Toyota's, aangevoerd door de ervaren Guerlain Chicherit. Juan Cruz Yacopini, klassementsleider Yazeed Al Rajhi en Guillaume de Mevius voltooiden de top-vijf van de woensdag. Door slechts twee minuten te verliezen ten opzichte van Al-Attiyah behield Al Rajhi ook de leiding in de tussenstand. Al-Attiyah is nu zijn naaste achtervolger met een achterstand van negen minuten, terwijl Carlos Sainz op P28 zeven minuten tijdverlies leed op de klassementsleider en terugzakte naar de derde positie.

Het klassement bij de trucks werd in de korte vijfde etappe intussen overhoop gehaald. Janus van Kasteren begon als klassementsleider aan de proef, gevolgd door Ales Loprais. Beide truckers kwamen echter problemen tegen tijdens de etappe, waardoor ze behoorlijk wat tijd verloren. Van Kasteren werd uiteindelijk tiende en behield daardoor de leiding in de tussenstand, maar Loprais verloor nog eens veertien minuten extra en zou P2 daardoor kwijtraken. Die is daardoor in handen van Martin Macik beland. De Tsjech leverde een goede special stage af en zou na een spannende strijd met Mitchel van den Brink uiteindelijk met de etappezege aan de haal gaan. In het klassement heeft hij echter nog altijd ruim 22 minuten achterstand op Van Kasteren, die met deze voorsprong aan de 48-uursetappe van donderdag en vrijdag gaat beginnen.